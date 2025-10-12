柴又は「寅さん」だけじゃない。“昭和レトロと下町人情”が残る東京の日帰り旅行スポットを歩いてみた
柴又といえば、『男はつらいよ』。渥美清さんが演じた車寅次郎（寅さん）の「私、生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯をつかい……」という名ぜりふは、あまりにも有名です。
柴又地域の成り立ちも帝釈天と深く関係しています。江戸時代の1629年に建立された柴又帝釈天（正式名称：帝釈天題経寺）の門前町をベースに発展し、昭和期には『男はつらいよ』の主人公・寅さんの故郷として一気に観光地化が進みました。
今回は「寅さん」ゆかりのスポットのほか、意外な見どころも探しながら駅周辺を歩いてみました。
【写真を見る】昭和レトロすぎる柴又の駄菓子屋
この「葛飾柴又の文化的景観」は町内の随所にあり、認定カ所には小さなプレートが設置されています。これを探しながら歩くのも柴又散策の楽しみ方の1つです。
1999年に建てられた「フーテンの寅さんと見送るさくら像」は、旅に出る直前の寅さんが妹・さくらに振り返る姿を再現したもの。柴又が“寅さんの街”であることを、駅を出てすぐに実感できます。
柴又駅前には「八百勝」など個人経営の青果店も並び、どこか懐かしい下町の雰囲気。大型スーパーは少なく、地域密着の商店が今も健在です。
常夜灯の隣には、山田洋次監督が書いた寅さんの名口上を記した「映画の碑」。枠がフィルムを模したデザインになっており、映画ファン必見のモニュメントです。
少し離れた場所にある「昭和レトロ喫茶セピア」の一角は「キャンディ・キャンディ博物館」となっており、昭和の名作アニメ資料に触れられる貴重な場所です。
参道といえばやはり和スイーツ。人気店の「郄木屋老舗」をはじめ、「亀家本舗」「門前とらや」「大和屋」など、多くの老舗で草だんごを販売しています。
「い志い」では『フーテンの寅（どら）やき』が人気。さらに隠れた名物「バター焼き芋ようかん」は、バターの香ばしさと濃厚な甘みが絶妙で、食べ歩きにもぴったりです。また、「代々㐂（よよき）菓子店」の「矢切の渡しもなか」など、柴又ゆかりの銘菓も多く、歩くだけで目移りしてしまいます。
境内には有料の「彫刻ギャラリー」もあり、華経説法を題材にした見事な浮き彫りを堪能できます。
帝釈天のすぐ隣には「葛飾区山本亭」があります。書院造りの和風建築に洋風装飾を取り入れた建物で、美しい庭園を眺めながら抹茶を楽しむこともできます。
隣接する「柴又公園」はツツジの名所で、春には多くの観光客が訪れます。その一角にある「寅さん記念館」では、『男はつらいよ』に登場した団子屋「くるまや」のセットをはじめ、映画資料や小道具を数多く展示。併設の「山田洋次ミュージアム」も見応え抜群です。
そして忘れてはならないのが「矢切の渡し」。東京都内で唯一残る船の渡し場で、300円で千葉県松戸市側へ渡ることができます。ゆったりとした船旅の中で、『男はつらいよ』の情景が目に浮かびます。
さらに、堤防近くでは「柴又川甚（かわじん）まちなみ館」の整備が進行中。江戸時代後期創業の老舗川魚料理店「川甚」の跡地を活用した観光拠点で、2026年3月の開業を予定しています。完成すれば、柴又の新たなランドマークになりそうです。
柴又は駅から江戸川河川敷まで徒歩圏内で回れる、まさに“昭和と下町文化の博物館”のような街です。午前中に参道と帝釈天をめぐり、午後は山本亭や寅さん記念館、夕方は矢切の渡しを眺めながら過ごす──そんな1日が、きっと忘れられない東京の思い出になるでしょう。
この記事の執筆者：
デヤブロウ
24年4月に個人事業主として独立したライター兼イラストレーター。カフェ・居酒屋探し、博物館・美術館見学、銭湯巡りや寺社探訪など、都心部の街歩きが大好き。
(文:デヤブロウ)
柴又地域の成り立ちも帝釈天と深く関係しています。江戸時代の1629年に建立された柴又帝釈天（正式名称：帝釈天題経寺）の門前町をベースに発展し、昭和期には『男はつらいよ』の主人公・寅さんの故郷として一気に観光地化が進みました。
【写真を見る】昭和レトロすぎる柴又の駄菓子屋
駅を出てすぐ「寅さん」スポットが柴又駅はホームも改札も昭和レトロな雰囲気。「関東の駅百選」と「葛飾柴又の文化的景観」にダブル認定されており、駅舎自体が見どころの1つです。
この「葛飾柴又の文化的景観」は町内の随所にあり、認定カ所には小さなプレートが設置されています。これを探しながら歩くのも柴又散策の楽しみ方の1つです。
1999年に建てられた「フーテンの寅さんと見送るさくら像」は、旅に出る直前の寅さんが妹・さくらに振り返る姿を再現したもの。柴又が“寅さんの街”であることを、駅を出てすぐに実感できます。
柴又駅前には「八百勝」など個人経営の青果店も並び、どこか懐かしい下町の雰囲気。大型スーパーは少なく、地域密着の商店が今も健在です。
『男はつらいよ』や渥美清さんゆかりのスポット「帝釈天参道」看板のそばには、渥美清さん寄贈の常夜灯が立っています。昭和を思わせる街並みとともに、『男はつらいよ』や渥美清さんゆかりのスポットが集まるエリアです。
常夜灯の隣には、山田洋次監督が書いた寅さんの名口上を記した「映画の碑」。枠がフィルムを模したデザインになっており、映画ファン必見のモニュメントです。
昭和レトロ！ 帝釈天手前の商店街には人気駄菓子屋も斜向かいにある「柴又ハイカラ横丁」は、まるで昭和時代にタイムスリップしたかのような駄菓子屋。2階の「柴又のおもちゃ博物館」では、昔懐かしの駄菓子屋ゲームも楽しめます。
少し離れた場所にある「昭和レトロ喫茶セピア」の一角は「キャンディ・キャンディ博物館」となっており、昭和の名作アニメ資料に触れられる貴重な場所です。
帝釈天参道はおいしい和スイーツが充実帝釈天参道は、国内外からの観光客で常に大にぎわい。明治〜大正期の木造瓦屋根の建物群は「葛飾柴又の文化的景観」にも登録されており、下町情緒を存分に味わえます。
参道といえばやはり和スイーツ。人気店の「郄木屋老舗」をはじめ、「亀家本舗」「門前とらや」「大和屋」など、多くの老舗で草だんごを販売しています。
「い志い」では『フーテンの寅（どら）やき』が人気。さらに隠れた名物「バター焼き芋ようかん」は、バターの香ばしさと濃厚な甘みが絶妙で、食べ歩きにもぴったりです。また、「代々㐂（よよき）菓子店」の「矢切の渡しもなか」など、柴又ゆかりの銘菓も多く、歩くだけで目移りしてしまいます。
「山本亭」では庭園を見ながら和菓子を食べてゆったり参道の奥にある「柴又帝釈天」は、江戸時代から庶民に愛されてきた名刹。堂々とした「二天門」や「大鐘楼」、寅さんが産湯をつかったとされる「御神水」など、見どころが満載です。
境内には有料の「彫刻ギャラリー」もあり、華経説法を題材にした見事な浮き彫りを堪能できます。
帝釈天のすぐ隣には「葛飾区山本亭」があります。書院造りの和風建築に洋風装飾を取り入れた建物で、美しい庭園を眺めながら抹茶を楽しむこともできます。
隣接する「柴又公園」はツツジの名所で、春には多くの観光客が訪れます。その一角にある「寅さん記念館」では、『男はつらいよ』に登場した団子屋「くるまや」のセットをはじめ、映画資料や小道具を数多く展示。併設の「山田洋次ミュージアム」も見応え抜群です。
江戸川河川敷の「矢切の渡し」も必見柴又公園を抜けると、江戸川の堤防へ続く歩道があります。堤防の上から望む河川敷はとても開放的で、散歩やランニング、野球を楽しむ人の姿も多く見られます。
そして忘れてはならないのが「矢切の渡し」。東京都内で唯一残る船の渡し場で、300円で千葉県松戸市側へ渡ることができます。ゆったりとした船旅の中で、『男はつらいよ』の情景が目に浮かびます。
さらに、堤防近くでは「柴又川甚（かわじん）まちなみ館」の整備が進行中。江戸時代後期創業の老舗川魚料理店「川甚」の跡地を活用した観光拠点で、2026年3月の開業を予定しています。完成すれば、柴又の新たなランドマークになりそうです。
柴又は駅から江戸川河川敷まで徒歩圏内で回れる、まさに“昭和と下町文化の博物館”のような街です。午前中に参道と帝釈天をめぐり、午後は山本亭や寅さん記念館、夕方は矢切の渡しを眺めながら過ごす──そんな1日が、きっと忘れられない東京の思い出になるでしょう。
この記事の執筆者：
デヤブロウ
24年4月に個人事業主として独立したライター兼イラストレーター。カフェ・居酒屋探し、博物館・美術館見学、銭湯巡りや寺社探訪など、都心部の街歩きが大好き。
(文:デヤブロウ)