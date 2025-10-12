¤ï¤º¤«£±ÉÃ¤ÇÅÁ¤ï¤ë¶¸µ¤£÷¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×Í½¹ð¤ËÄ¶¥¡¼¥Þ¥ó¸½¤ë¡Ö¤¨¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÊÑ¿Í¡×¼Ì³Ú¤Ï¤¤¤Ä¡©¡©¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë£÷¡×
¡¡£±£²Æü¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ï¡¢Âè£³£¹ÏÃ¡ÖÇò²Ï¤ÎÀ¶¤¤Ë½»¤ß¤«¤Í¿È¾åÈ¾¸º¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»³ÅìµþÅÁ¡áÀ¯±é¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤Î£³ºî¤ò¡Ö¶µ·±ÆÉËÜ¡×¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤·¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀäÈÇ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÄÕ½Å¤ÈµþÅÁ¤ÏÏ´²°Éß¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¡¢¸·¤·¤¤»ÅÂÇ¤Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤ÎÀ¤¤Ë¹³¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢ÄÕ½Å¤Î¤¿¤¯¤é¤ß¤ÏÇÜÊÖ¤·¤ò¶ô¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¿ô½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥À¡¼¥¯¥à¡¼¥É¤¬¤×¤ó¤×¤ó¡£È¿Å¾¤È¤Ê¤ë¤«º£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢Í½¹ð¤Ë¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Î¤Á¤Ë³ë¾þËÌºØ¤È¤Ê¤ë¾¡Àî½ÕÏ¯Ìò¤Ç¡Ö¤¿¤ê¤é¤ê¤é¡Á¤ó¡×¤ÈÊÑ´é¤ò¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ï¤º¤«£±ÉÃ¤â±Ç¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¸µ¤¤ä´ñºÍ¤Ö¤ê¤¬¤Ó¤ó¤Ó¤ó¤ËÅÁ¤ï¤ë¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÂ¸ºß´¶¡£Ä¶¥¡¼¥Þ¥ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢£Ø¤Ç¤Ï¡ÖÍè½µ¤Ä¤¤¤Ë¤¯¤Ã¤¡¼¤Î³ë¾þËÌºØ¤È¤Ä¤À¤±¤ó¤Î¶ÊÄâÇÏ¶×¤¬½Ð¤ë¡ª¡ª¡ª¡ªºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç¤â¤¦£±£°ÏÃÀÚ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡ª¡ª¡ª¡ª¤Þ¤ÀÅì½§ºØ¼Ì³Ú¤â½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤¯¤Ã¤¡¼¤Ï³ë¾þËÌºØ´¶¤ÏÌµ¤¤¤±¤É²è¶¸Ï·¿ÍÒÄ´¶¤Ï¤¢¤ë¡×¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¤¯¤Ã¤¡¼¡ªÈÇ³ë¾þËÌºØ¤¬¡ªµ´ºÍ¤Ö¤ê¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤½¤¦¤ÇÉÝ¤¤¤è¤¦¤Ê¤¿¤Î¤·¤ß¤Ê¤è¤¦¤Ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Î°ãÏÂ´¶¤â¤Ê¤¤ËÌºØ¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤µ¤ó¡×¡Ö¤¨¡¢¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¤µ¤ó¤¬Âç²Ï½Ð¤ë¤Î¡ª¡©¤·¤«¤âËÌºØÌò¡ª¡©¡ª¡©ºÇ¹â¤¹¤®¤ë£÷¡×¡Ö¤¯¤Ã¤¡¼¤µ¤ó¤ÎËÌºØ¡ª¡ª¤¤¤è¤¤¤èÍè½µ¤«¤é¤À¡ª¡ªÍ½¹ð¤À¤±¤Ç¥ä¥Ð¤¤¿Í¤À¤Ã¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿£÷£÷£÷£÷£÷£÷¡×¡ÖÍ½¹ð¤Ç£±ÉÃ½Ð¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ç¡Ø¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Í¤¨ÊÑ¿Í¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤É¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÅÁ¤ï¤ë³ë¾þËÌºØÌò¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Î±éµ»¤¹¤²¤¨¤ï£÷£÷¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£