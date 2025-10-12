◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・ファーストステージ 第２戦 ＤｅＮＡ７×―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）

巨人はＤｅＮＡに連敗し、ＣＳ第１ステージで姿を消した。中川皓太投手は２連投で７回から登板し、１／３回を１奪三振１四球。これが今季最終登板となった。「ふがいない。最後、終わり方として悔しいＣＳの登板になったと昨日、今日含めて思います。僕が１イニングを投げきれていたら、その後のピッチャーもまだ楽になったと思う。悔しいです」と口にした。

それでも、１０年目の今季は６年ぶり２度目の６０登板超えとなる６３試合でキャリアハイ３６ホールド。開幕２軍スタートながらフル回転し、復活を印象付けた。「今まで何だかんだでけがをして、というシーズンが多かった。今年はシーズン最初２軍スタートだったんですけど、上がってきてからこうやって最後まで１軍にいることができた」と振り返った。

８月に取得した国内フリーエージェント（ＦＡ）権については「そこはまだ、何も考えてないです。終わったばかりなので。これから、しっかり話しながら決めたいなと思います」と左腕。来季が大卒１１年目となり「課題はたくさん出てくるのでそれを１つずつ克服していくしかない。もう明日から、来年に向けて自分の中では始まってると思う。１日を無駄にしないように過ごしたい」と語った。