１０日、世界自由経済圏機関の第１１回年次世界会議の会場。（海口＝新華社記者／許雨深）

【新華社海口10月12日】中国海南省海口市で10〜12日、世界自由経済圏機関（World FZO）の第11回年次世界会議が開催され、70以上の国と地域の業界リーダーや専門家が参加した。テーマは「フリーゾーン:世界的繁栄、貿易、持続可能なイノベーションへのゲートウエー」。中国での開催は初めてとなる。

世界自由経済圏機関はスイスで登記され、本部はアラブ首長国連邦のドバイに置かれている。140数カ国の1600以上の機関がメンバー。2015年に初めて年次会議が開催され、今では世界のフリーゾーンの権威ある国際交流プラットフォームとなっている。

１０日、世界自由経済圏機関の第１１回年次世界会議の会場。（海口＝新華社記者／許雨深）

ムハンマド・アル・ザルーニ会長は開幕式のあいさつで、今回の会議が海南省で開催されることには特別な意義があると強調。中国の自由貿易港として同省は制度革新やグリーン（環境配慮型）経済、デジタルトランスフォーメーション（DX）、グローバル協力の重要性を世界に示しており、開放的なビジネス環境、先見性のあるガバナンス理念、グローバル協力への確固たるコミットメントにより、海南省は現代フリーゾーンとしての発展のポテンシャルを十分に発揮していると述べた。

会議は世界自由経済圏機関と海南省国際経済発展局が共催した。