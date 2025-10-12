不倫してもうまくいくことはないと言いますが、まれに略奪婚に成功するパターンもあるようです。しかし、やはり世間の略奪婚に対するイメージはよくないようで、厳しい言葉を浴びせられることも多いでしょう。今回は、略奪婚の現実を言い当てられた話をご紹介いたします。

言われたことが図星だった

「会社の同僚に、夫のことを聞かれたんです。夫とは不倫の末に略奪婚をしました。それを知った同僚は『でもさ、慰謝料とか大変だったんじゃない？』『籍入れただけで式も挙げてないんでしょ？』『やだな、なんか惨め』と言われてイラッとしたので『でも夫は稼いでくれるし』『そのうちいいホテルで式を挙げるつもりよ』と強がって言い返したけど、同僚に言われたことは図星でした。

実際に慰謝料の支払いで夫の貯金はほとんどナシ。会社にも不倫がバレたことで降格処分になり、給料も減ってしまいました。そしてなにより略奪婚を知った家族からも勘当されてしまい、結婚式なんて挙げられる状態ではありません。これが略奪婚の現実なんですね……」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 略奪婚と聞いて素直に祝福できるかといったら、心から「おめでとう」とは言えないかもしれませんね。特に家族からすると、複雑な心境になるでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。