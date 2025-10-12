森保監督から”プラス”評価も受けた斉藤光毅、悔い残るデビュー戦を糧に「もっと頑張らなきゃと思えたのは大きい」
試合から2日が過ぎてもなお、悔しさが細胞の隅々まで占拠しているようだった。
10日のパラグアイ戦(△2-2)の後半24分から左ウイングバックに入って日本代表デビューを果たしたMF斉藤光毅(QPR)が、ブラジル戦を2日後に控えて報道陣に対応。「前回の試合をやって、すべてにおいて成長しなければいけないと感じた。悔しさもある。つねに練習から意識しなければなと思った」とこみ上げる思いをあらためて噛みしめた。
ピッチに立つとすぐに味方からパスが供給され、そのつど果敢に仕掛けたが、相手DF2枚に囲まれ、最後まで突破できなかった。ドリブル成功率は0/4。「気負いすぎていたという部分もあるんですけど、仕掛けもそうだし、それ以外のところも自分が満足できるプレーがなかった。そこが本当に悔しい」と現在地を正面から見つめた。
それでも森保一監督からは「仕掛け続けられたのはプラスだ」と言われたという。実際、何度ドリブルを封じられても仕掛け続けたところに強気な姿勢が色濃く出ていた。
ブラジルはパラグアイ以上の強豪だが、「まず(パラグアイ戦で)自分を出していないので、自分が満足できるプレーを出したい。相手どうこうと言っていたらワールドカップとも言えないし、自分の中でも言いたくない」と言葉も強気だ。
「この悔しさは自分の中でプラスにしていかなきゃいけないし、これからやっていく上でこういう悔しい思いや、もやもやした気持ち(を乗り越えること)は必要になってくると思う。もっと頑張らなきゃなって思えたのは本当に大きい」と下を向く気配なく言い切った。
(取材・文 矢内由美子)
