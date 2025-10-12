　ウロンゴン・ウルブス(豪2部相当)のMF山村和也が12日、加入後初出場となったオーストラリア・チャンピオンシップのサウス・ホバート戦でセンターサークル内からの超ロングシュートを決めた。

　山村は今年9月、横浜F・マリノスからの完全移籍でウロンゴン・ウルブスに加入。35歳で初の海外挑戦をスタートさせた。すると初陣となったサウス・ホバート戦で1-1の後半19分、自陣でボールを受けるとハーフウェーラインを越えたところから右足一閃。ボールはゴール左上隅に吸い込まれ、圧巻の加入後初ゴールを奪った。

　チームメイトは山村のもとへ駆けつけ、ゴールを祝福。その中にはGKの姿もあった。ウロンゴン・ウルブスは最終的に3-1で勝利している。

　この得点に現地のファンなどからは「プスカシュ賞取れる!?」「プスカシュ賞に値するゴール」「マジック」「なんて素晴らしいゴールだ」「ハハハハ冗談だろ」といった絶賛のコメントが続出している。横浜FM時代の同僚で自身もオーストラリアでプレーするMF水沼宏太も、X(@mizunumakota)で「さすがすぎる」などと反応した。