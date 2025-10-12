¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤¿¸åÈ¾AT¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É³ÎÇ§¡ÄÇðFWºÙÃ«¿¿Âç¡Ö¤â¤Á¤í¤óÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
[10.12 ¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à·è¾¡Âè2Àï Çð 4-1 ÀîºêF »°¶¨FÇð]
¡¡Á°È¾¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢2Àï¹ç·×2-4¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËFWºÙÃ«¿¿Âç¡¢DF¸Å²ìÂÀÍÛ¡¢DF¸¶ÅÄÏË¤ò°ìµ¤¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¡£¥×¥ì¡¼¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤²¤¿Áª¼ê¤òÉ¾¤·¤¿¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖµÕÅ¾¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¦¾¯¤·¹¶·âÅª¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È2ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤¿¤á¤ÎÀï½Ñ¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¡Ö¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×(¾®Àô²ÂÊæ)¾õÂÖ¤ÎÇð¤Ï¡¢¸åÈ¾³«»Ï¤«¤éÀîºêF¤ò²¡¤·¹þ¤à¤È¡¢11Ê¬¤Ë¤ÏÎ¢¤ØÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿ºÙÃ«¤¬ÀîºêF¤ÎCB¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¦¥ì¥â¥ô¥£¥Ã¥Á¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¡£²¡¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤Çð¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËMFÃç´ÖÈ»ÅÍ¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ë¡£¤³¤Î¸òÂåºö¤¬¸«»ö¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿Çð¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ÈºÙÃ«¤ÇµÕÅ¾¤Ø¤Î3¥´¡¼¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾28Ê¬¡¢Ãç´Ö¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀº¹¤Ë¤Ä¤á¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î4Ê¬¸å¤Ë¤ÏÃç´Ö¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éºÙÃ«¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£Áê¼ê¤¬10¿Í¤ÇÀï¤¦¤Ê¤«¡¢2Àï¹ç·×4-4¤È¤·¤¿Çð¤Ï¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÃç´Ö¤ÎÉâ¤¤¤¿¥Ñ¥¹¤òºÙÃ«¤¬DF¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¶»¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¤ª¤µ¤á¤ë¤È¡¢È¿Å¾¤·¤Æ±¦Â¤ò°ìÁ®¡£¤³¤ÎÆüÀ¸¤Þ¤ì¤¿5¤ÄÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤¹¤ë·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤«¤é²¿¤â»Ø¼¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¤À¤±¤«¤Ê¡×¤È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ëºÝ¤Ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿ºÙÃ«¤Ï¡¢¸«»ö¤Ë2¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¸ø¼°Àï5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¡£ºÙÃ«¤¬Ê£¿ôÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯9·î30Æü¤ÎJ1Âè29Àá¡¦»¥ËÚÀï(¡û2-1)°ÊÍè¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¤¸¤Ä¤ÏºÙÃ«¤Î2ÅÀÌÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢VAR¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Î³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤Ç¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢VAR¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎËö¤ËÂ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤Æ¡È¸¸¤Î¥´¡¼¥ë¡É¤È¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÙÃ«¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¿³È½¤Ë¤Ï¡ØÂ½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«?¡Ù¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¼èºà¿Ø¤ËÅú¤¨¤¿¤¬¡¢¡Ö¸ª¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È´í¤Ê¤¤¡×¤È¼ç¿³¤«¤é»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Çð¡¢ÀîºêF¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ´Î¤¬Îä¤¨¤ë»þ´Ö¤ò·Ð¤¿¤Î¤Á¤Ë¡¢º£Â¼µÁÏ¯¼ç¿³¤Ï¥´¡¼¥ë¤òÇ§¤á¤ë¡£°ì»þ¤Ï3ÅÀ¤¢¤Ã¤¿ÆÀÅÀº¹¤ò¡¢Çð¤¬¸«»ö¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡±ü»³Åµ¹¬)
¡¡Á°È¾¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢2Àï¹ç·×2-4¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËFWºÙÃ«¿¿Âç¡¢DF¸Å²ìÂÀÍÛ¡¢DF¸¶ÅÄÏË¤ò°ìµ¤¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¡£¥×¥ì¡¼¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤²¤¿Áª¼ê¤òÉ¾¤·¤¿¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖµÕÅ¾¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¦¾¯¤·¹¶·âÅª¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È2ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤¿¤á¤ÎÀï½Ñ¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¡Ö¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×(¾®Àô²ÂÊæ)¾õÂÖ¤ÎÇð¤Ï¡¢¸åÈ¾³«»Ï¤«¤éÀîºêF¤ò²¡¤·¹þ¤à¤È¡¢11Ê¬¤Ë¤ÏÎ¢¤ØÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿ºÙÃ«¤¬ÀîºêF¤ÎCB¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¦¥ì¥â¥ô¥£¥Ã¥Á¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¡£²¡¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤Çð¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËMFÃç´ÖÈ»ÅÍ¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ë¡£¤³¤Î¸òÂåºö¤¬¸«»ö¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿Çð¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ÈºÙÃ«¤ÇµÕÅ¾¤Ø¤Î3¥´¡¼¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤«¤é²¿¤â»Ø¼¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¤À¤±¤«¤Ê¡×¤È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ëºÝ¤Ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿ºÙÃ«¤Ï¡¢¸«»ö¤Ë2¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¸ø¼°Àï5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¡£ºÙÃ«¤¬Ê£¿ôÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯9·î30Æü¤ÎJ1Âè29Àá¡¦»¥ËÚÀï(¡û2-1)°ÊÍè¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¤¸¤Ä¤ÏºÙÃ«¤Î2ÅÀÌÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢VAR¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Î³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤Ç¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢VAR¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎËö¤ËÂ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤Æ¡È¸¸¤Î¥´¡¼¥ë¡É¤È¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÙÃ«¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¿³È½¤Ë¤Ï¡ØÂ½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«?¡Ù¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¼èºà¿Ø¤ËÅú¤¨¤¿¤¬¡¢¡Ö¸ª¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È´í¤Ê¤¤¡×¤È¼ç¿³¤«¤é»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Çð¡¢ÀîºêF¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ´Î¤¬Îä¤¨¤ë»þ´Ö¤ò·Ð¤¿¤Î¤Á¤Ë¡¢º£Â¼µÁÏ¯¼ç¿³¤Ï¥´¡¼¥ë¤òÇ§¤á¤ë¡£°ì»þ¤Ï3ÅÀ¤¢¤Ã¤¿ÆÀÅÀº¹¤ò¡¢Çð¤¬¸«»ö¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡±ü»³Åµ¹¬)