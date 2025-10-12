「しゃわんないで」パパに厳しい長女。成長したら穏やかになると信じてたのに…／まむの巣！
子どもがいる生活は予想外の出来事の連続。忖度しない子どもの言動にドキっとしたり、笑ってしまったり。あわただしい日々の中だと、親の自分も子どもに負けずびっくりするほどのやらかしをしてしまうことはありませんか？
「歩く災厄」と呼ばれる母・まむ、哀れな父・ゆんず、ずっとパパいや期の長女・ひよ、お菓子はゆずらない次女・たま。まむさん一家はみんなクセ強キャラばかり。のびのびと成長する子どもふたりの可愛らしい日常に癒やされ、子ども以上に予測不能なまむさんの行動に笑わずにはいられない！
子育ての悩みを吹っ飛ばすポンコツ育児コミックエッセイ『まむの巣！ ポンコツすぎる子育て日記』をお楽しみください！
※本記事は『まむの巣！ ポンコツすぎる子育て日記』（茹田まむ/主婦の友社）から一部抜粋・編集しました
■変化
■お絵描き長女
■大丈夫な理由
■悩み相談
