¡¡ºòÇ¯Á°´üÊüÁ÷¤Î£Î£È£Ë¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¼ç¿Í¸øÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë¤ÎÍ§¿Í¡¢¥Ò¥ã¥ó¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÖÃ¹á½Ê¤ò±é¤¸¤¿´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î½÷Í¥¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤¬£±£±Æü¡¢£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡££³£µºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥è¥ó¥¹¤Ï£±£¹£¹£°Ç¯£±£°·î£±£°ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¡Ö£³£µºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Î¸å¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¸å¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤´¤íÁ´¤Æ¤Î²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¤Ï¶ä±ï¤Î´Ý¤¤¥á¥¬¥Í¤Ë¤Þ¤È¤áÈ±¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Õ¤À¤ó¤Î¥è¥ó¥¹¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ã¤¦¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤äÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö£²£°Âå¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö£±£µºÐ¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹♥¡×¡Ö£²£µºÐ¤Î´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö£²£µºÐ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÖÁ´¤¯¸«¤¨¤Ê¡¼¤¤♥´ñÀ×¤ä¤¾¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£