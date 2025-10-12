◇セCSファーストステージ第2戦 巨人6―7DeNA（2025年10月12日 横浜）

巨人の中川皓太投手（31）は「自分としてはふがいないというか、最後、終わり方としては個人的には悔しいCSの登板になったかなって、昨日と今日含めて思いますね。僕がやっぱり1イニング投げきれてたらその後のピッチャーも楽になったと思うので、そこは悔しいです」と2試合とも1イニングを投げ切れずに降板したことを悔やんだ。

前日11日の初戦は2―4で迎えた8回に4番手として登板するも四球と連打で無死満塁のピンチを招いて降板し、5番手右腕・田中瑛が2人の走者に本塁生還を許して2失点。

この日は5―5で迎えた7回に5番手として登板したが、最初に打席へ迎えた石上を空振り三振に仕留めたあと、林に7球連続ファウル＆6球連続ファウルで粘りに粘られ、19球目を見極められて四球になり、林がド派手なガッツポーズを見せると、マウンドで苦笑いを浮かべ、ここで降板となった。

意地と意地のぶつかり合いとなった林との対戦については「結果フォアボール出してしまったので、向こうの気持ちに負けたと言われたらそこまでなんですけど、僕もフォアボール出したくて出したわけじゃないですし、粘りながらなんとか抑えたいなと思ってたんですけど、結果ああいう感じになってしまって、勝負なんでしょうがないかなと思います」と振り返った。

レギュラーシーズンではチーム最多の63試合に登板し、チーム2位タイの36ホールド。ケガによる離脱もなく、完全復活を印象付けた。

「そうですね、個人的にも今までなんだかんだでケガしてってシーズンが多かったので、今年はシーズン最初は2軍スタートだったんですけど、上がってきてからはこうやって最後まで1軍にいることができたので、そこは自分をちょっとは褒めてあげたいなと思います」とこれまでケガに苦しめられてきた背番号41。

今季途中に取得したFA権については「まだそこは何も考えてないです。終わったばっかりなんで。これからしっかり話をしながら決めたいなと思います」とし、「課題を出せばたくさん出てくるんで、それを一つずつ克服していくしかないと思うので、明日から来年に向けて自分の中では始まってると思うので、一日を無駄にしないように過ごしたいなと思います」と早くもプロ11年目となる来季を見据えていた。