¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆÆîÌîÂó¼Â¤¬²¸»Õ¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£½êÂ°Àè¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹£±Éô¥â¥Ê¥³¤Ï£±£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¡¢£²£°£²£³Ç¯²Æ¤«¤é»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¡Ê£µ£µ¡Ë¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆîÌî¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢£±Éô¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯»þÂå¤Ë¤â¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆîÌî¤Ï£²£²Ç¯²Æ¤Ë¥â¥Ê¥³¤ËÆþÃÄ¡£²ÃÆþ£±Ç¯ÌÜ¤ÏÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤à°ìÊý¤Ç¡¢¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿£²Ç¯ÌÜ¤«¤é³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÆîÌî¤Ï£±£²Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¸å¤Î¼èºà¤Ç´ÆÆÄ²òÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»ÄÇ°¡£ÂåÉ½´ü´ÖÃæ¤Ë´ÆÆÄ¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é¤â¸À¤¨¤º¤Ë¡Ä¡£Ï¢Íí¤Ï¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¸åÇ¤¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ý¥³¥Ë¥ç¡¼¥ê»á¤¬½¢Ç¤¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ó¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¿·¤·¤¯¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤½¤Ã¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬º£¤Ï¶¯¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£