¡Ú½Ð±À±ØÅÁ¡ÛÃæÂç¡¦Æ£¸¶´ÆÆÄ¡Ö³Î¼Â¤Ë£³°Ì°ÊÆâ¡× £´Ç¯À¸¥³¥ó¥Ó¡¦Î¯ÃÓ¡õµÈµï¤ò¼´¤ËÈá´ê¤Î½é£Ö¤Ø
¡¡³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ¤Î³«ËëÀï¡ÖÂè£³£·²ó½Ð±ÀÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±ØÅÁ¡×¡Ê£±£³Æü¡¢Åçº¬¡¦½Ð±À»Ô¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢Ãæ±ûÂç¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤ÇÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡££±£²Æü¤Î´ÆÆÄ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Æ£¸¶ÀµÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤Ï¡Ö½Ð±À¤Ï£²Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î»²²Ã¡£ºòÇ¯¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÍ½Áª²ñ¤È¤¤¤¦¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤êÊý¤¬Á´¤¯°ã¤¦Àï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤Þ¤¿½Ð±À¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£´Ç¯À¸¤Î£²¿Í¤ò½ü¤¡¢¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬½é½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÉÛ¿Ø¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö²Æ¤ËÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÌÀÆü¤ÏÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö½Ð±À¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¤¬¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤¬¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÈÎ©¤Æ¤¿ÌÜÉ¸¤Ïà³Î¼Â¤Ë£³°Ì°ÊÆâá¡£Í¥¾¡¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Î£³°Ì°ÊÆâ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Ï£´Ç¯À¸¤ÎÎ¯ÃÓ°ìÂÀ¤ÈµÈµï½Ù¶³¡£¤¤¤º¤ì¤â£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë£²£·Ê¬Âæ¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò»ý¤Á¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£Æ£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î£²¿Í¤Î·Ð¸³¼Ô¤ò¼´¤Ë¡¢ÌÀÆü¤Ï£¶¿Í¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇËá¤¤¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¡¢¤³¤Î½Ð±À¤ÎÃ»¤¤¶è´Ö¤Ç¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡½Ð±À¤Ï£²»þ´Ö¤Û¤É¤Ç·èÃå¤¹¤ëà¥¹¥Ô¡¼¥É±ØÅÁá¡£ÃæÂç¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î£±Ëü¥á¡¼¥È¥ëÊ¿¶Ñ¤¬£²£¸Ê¬£°£´ÉÃ£´£µ¤È½Ð¾ì¹»¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ò¸Ø¤ë¡£Æ£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃæÂç¤é¤·¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï½Ð±À¤ÇÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Á´ÆüËÜ¡¢È¢º¬¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤Ç£±£´ÅÙ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÅÁÅý¹»¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½Ð±À¤ÎÄº¤Ø¡££´Ç¯À¸¥³¥ó¥Ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿¼¹È¤Î¤¿¤¹¤¤¬Èá´ê¤Î½é£Ö¤Ø¤ÈÄ©¤à¡£