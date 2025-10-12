ＳＫＥ４８が１２日、名古屋市内のＮｉｔｅｒｒａ日本特殊陶業市民会館フォレストホールで「１７ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ２０２５」を開催した。１１日との２日間とも完売で計４５００人を動員した。

熱いパフォーマンスで１７周年の感謝を伝えた。７月からグループ全体のキャプテンを務める松本慈子は「すてきな景色を見せていただき、ありがとうござます。一緒に過ごせることを幸せに思います」と思いを伝えた。

１１日は各チーム対抗の「ＳＫＥ４８チーム対抗歌合戦」を開催。この日は、歴代のシングル曲をはじめ“１７”にまつわる楽曲の「Ｓｅｖｅｎｔｅｅｎ」や「渚のＣＨＥＲＲＹ」などを披露して１７周年を盛り上げた。

昨年末には最後の２期生だった斉藤真木子が卒業。年が明け、今年１月１日にチーム再編が行われ、３月に発売した３４枚目シングル「Ｔｉｃｋ ｔａｃｋ ｚａｃｋ」ではグループにとって初の１２人選抜に踏み切り、変革を求め続けた。

夏のツアーでは不在の状態だったＳＫＥ４８全体のキャプテンに松本が就任するなど新たな体制が強調されてきた。９月には発売した３５枚目シングル「Ｋａｒｍａ」で約１０年ぶりのＷセンターとして６期生・熊崎晴香と８期生・佐藤佳穂が務め、ファンを魅了してきた。

今のＳＫＥ４８の目標はバンテリンドームナゴヤでの公演。今回の会場では早い段階でチケットが完売しており、野村実代は「本当にたくさんの方に支えていただいて今の私たちがある。完売しているということはまだまだ大きな会場を目指せるということ。バンテリンドームに立つことが夢です。今すぐとは言わないけど、皆さんとこれからも夢を追いかけていけたらうれしいです」と呼びかけた。

また、タイのバンコクを拠点にしたグローバルユニット「Ｑｕａｄｌｉｐｓ」で活動していた青海ひな乃（２４）がＳＫＥ４８に復帰して２年ぶりの周年コンサートに参加。「私のセンターの楽曲を大切なコンサートで披露することができてうれしい」と自身のセンター楽曲「絶対インスピレーション」を熱唱した。

ライブでは舞台「推しが武道館いってくれたら死ぬ」（愛知・東海市芸術劇場大ホール、２６年２月２０〜２３日ほか）に佐藤佳穂や野村らが出演することが発表された。さらに、３６枚目シングル（タイトル未定）の発売も決まった。佐藤は「未来を向いてファンの皆さんと進んでいけるグループでありたい」と誓った。