¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎºÇ¶¯º¸ÏÓ¥¹¥¯¥Ð¥ë¤¬°ÜÀÒ¡© ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡×¤Î°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ¤ËÁûÁ³
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¸Ø¤ë¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ¶¯º¸ÏÓ¡¢¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ëÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Î°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Ïº£µ¨£±£³¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£²£±¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡££±£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè£µÀï¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤·¤Æ£¶²ó£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡¢£±£³Ã¥»°¿¶Ìµ»Íµå¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë£·¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¹âÊö¤Îµ±¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Êº¸ÏÓ¤Ï£±£±Æü¡ÊÆ±£±£²Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡×¤Î¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤ªÊÌ¤ì¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¼õ¤±¤È¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ê¤Î¡©¡×¡Öµî¤é¤Ê¤¤¤Ç¡Ä¡×¡Ö¥Ü¥¹¥È¥ó¤ËÍè¤Æ¡×¤È¥¶¥ï¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥¯¥Ð¥ë¤¬£Æ£Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÍè¥ª¥Õ¡£ÂåÍý¿Í¤Ï¤¹¤´ÏÓ¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤ÐµÏ¿Åª¤Ê·ÀÌó¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥Ç¥Ã¥É¡×¤Ï¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢Î¾¼Ô¤Ï·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í»öÂÖ¤Ï¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÍèÇ¯¤ÎÅß¤ËÈó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¤³¤ÎÅß¤Ë¸ò¾Ä¤¬·èÎö¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊóÆ»¡£¤½¤ó¤ÊÌðÀè¤Îà°ÕÌ£¿¼Åê¹Æá¤È¤Ê¤ê¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ËÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£