白間美瑠、ミニ丈コーデで美脚全開「お人形さんみたい」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/10/12】元NMB48の白間美瑠が10月10日、自身のInstagramを更新。ミニ丈から覗く美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】元NMBメンバー、圧巻の脚線美
白間は「28歳生誕祭 in 大阪 ありがとうございました」とファンイベント「白間美瑠 28歳 生誕祭」開催について報告。ハート柄のニットワンピースにファー素材の裾をあしらったコーディネートにロングブーツを合わせ、すらりとした太ももを覗かせている。また、白のフリルスカートにツイード調のジャケットを合わせたスタイルでも、細い脚のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「脚細い」「憧れる」「スタイル良すぎ」「ミニワンピースかわいい」「お人形さんみたい」「ほっそりしてて綺麗な脚」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆白間美瑠、美脚際立つミニ丈コーデ披露
◆白間美瑠の投稿に反響
