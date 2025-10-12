ナンガにストリートの要素が融合。ダウンブランドの域を超えたおしゃれなコラボアイテムが続々登場

つい先日まで暑い日中が続いていたのに打って変わってすっかり朝晩冷えるようになり、ロンTはおろかスウェットや軽アウターが欲しい季節になってきました。新しく何か買い足そうかなと思っている人も多いと思いますが、大人にこそ手に取ってもらいたい遊び心溢れるアイテム陣がナンガから登場しました。

それが神山隆二氏とのコラボレーションシリーズです。神山氏は90年代初頭からグラフィック業界とファッションの世界を行き来し、今なお国内・海外問わず活躍するストリートカルチャーをルーツに持つアーティスト。今回のコラボではアウトドア×アートと独特でユーモラスな世界観を全4型のアイテムで表現。大人が着ても楽しめる、さりげなく遊びが利いたグラフィックが特徴です。

まずはこれから初冬まで活躍しそうな「NANGA × RYUJI KAMIYAMA COACH JK」（2万3100円）。デザインテーマは“HIDDEN PLACE”で、神山氏が子供と山で過ごした時間をイメージした温かみのあるイラストがバックにあしらわれています。

ポップなイラストにもかかわらず悪目立ちせず、ベーシックなコーチジャケットに程良く個性をプラスしています。街からアウトドアに至るまでさまざまなシーンで活躍すること間違いありません。ブラックとカーキの2色から選べます。

続いては「NANGA × RYUJI KAMIYAMA SWEAT」（1万2650円）。やはり目を引くのはフロントにプリントされたゆるい雰囲気のイラストです。神山氏が日頃から描いているキャラクター“RATFACE”で、淡いカラーリングと相まって洒落感たっぷり。また、ボディには柔らかく軽いFerre Yarnリサイクルコットンを使用しています。リラックス感溢れるスウェットはホワイト、ブラック、オートミールの全3色展開。

3アイテム目は「NANGA × RYUJI KAMIYAMA L/S TEE」（8250円）。ナンガを象徴するボックスロゴを神山氏がグラフィティ感溢れるフォント＆デザインにアレンジ。ストリートのウォールにスプレーで描いたようなタッチはナンガファンもストリートファンも魅了すること請け合いです。こちらはカーキ、スノーホワイト、ミッドナイトブラックの3色がスタンバイ。

最後は落ち着いた素材感とキャッチーなロゴでメリハリを利かせた「NANGA × RYUJI KAMIYAMA JET CAP」（7700円）。ストリートな空気を醸し出すジェットキャップタイプですが、フェイクスエードを生地に採用しているためシックな表情。そこにポップなフロントのロゴが光ります。まさに神山氏とナンガの遊び心を体現した意欲作です。こちらはブラウン、ブラック、カーキの3色が用意されています。

アウトドアとストリート、フィールドは違うもののどちらも根底には“遊び”があると思います。絶妙なバランスで化学反応を起こした今回のコラボアイテムたちは秋冬コーデのアクセントとして重宝するはず。アウトドアファンにストリートファン、はたまたそうじゃない人も今年の秋冬は“大人な遊び心”を着こなしに取り入れてみてはいかがでしょうか？

＜文／手柴太一（&GP）＞

