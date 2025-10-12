◆女子プロゴルフツアー スタンレーレディスホンダ 最終日（１２日、静岡・東名ＣＣ＝３２８５ヤード、パー３６）

１４歳アマチュアの赤穂未来（兵庫・広陵中３年）は２バーディー、１ボギーの３５で回り、通算６アンダーで１５位に入った。

濃霧の影響で競技開始が４時間遅れ、史上初の変則９ホール短縮競技となった最終日。異例の事態に、赤穂は「時間ないと思って急いで打ちに行って、帰ったらまた時間が空いて忙しかった」とバタついたが、１４歳とは思えない堂々としたプレーを見せた。

１番でいきなりバーディーを奪取。１０番パー３でボギーを打ったが、１６番パー３で取り返した。この日は９ホールのみで「もう少し回って、もう少し伸ばしたかった」と苦笑い。自身２度目のレギュラーツアーで初の決勝進出に「目標が予選通過だったので良かった。（セカンドカットで）半分の人が出られなかったのに、出られたのは本当にうれしい」と喜びをにじませた。

ホールアウト後は妹の希望（のぞみ）さん、１６歳アマチュアで９位に入った岩永杏奈（大阪桐蔭高２年）と笑顔で記念撮影した。次週は中学生の兵庫県大会に出場し、その大会を突破すれば１１月に関西大会に出場予定。「優勝を狙いたい。（今後は）飛距離を伸ばしたい。入れごろ、外しごろのパーパットを入れられれば、もうちょっとプロに近づける」と見据えた。