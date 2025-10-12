【40・50代ママ】毎朝バタバタ（汗）→ 大解決！「レイヤーカット」で楽にオシャ見え♡

ママ世代にとって、1秒でも短縮できると有り難いのが、1日の始まりの身支度にかける時間ではないでしょうか。レイヤーカットを取り入れたヘアスタイルを選ぶことで、手間をかけずに朝のスタイリングが決まるかも。さらに、旬なシャレ感を演出できそうな点もメリット。今回は、「働くママの“自分時間”を応援」というヘアスタイリストの@ema_nishibuさんのInstagram投稿から、40・50代のママにおすすめしたいヘアスタイルをピックアップします。

乾かすだけでまとまるレイヤーカット

@ema_nishibuさんが、「乾かすだけでふんわりまとまり、軽やかに揺れる」と紹介している、表面にレイヤーを入れたヘアスタイル。レイヤーカットにより、髪に軽さが出て、トップがふわっと持ち上がっています。後頭部を丸く、顔まわりは落ち着いた印象に見せてくれる、前下がりのカットラインもポイント。顔のサイドに程よい長さがあることで、フェミニンな雰囲気に。

クセ毛でも挑戦できる

「クセ毛だから短くするのは無理！」と、髪を切ることを躊躇していませんか？ @ema_nishibuさんによると、「レイヤーボブならクセを生かせます」とのことで、クセ毛だから楽しめるヘアスタイルがありそうです。思い切って短くすることで、気分もリフレッシュできるかも。@ema_nishibuさん曰く、「乾かすだけで完成する」そうなので、支度の時間の短縮は大いに期待できそう。

控えめなレイヤーでも印象が変わる

ベースに対して3～5cm程度短くレイヤーを入れると、毛先のボリュームを抑えながら、ナチュラルに抜け感がアップしそう。重さをセーブしたぶん、ウエイトが上がり、ぐっと若々しい印象を目指せるはず。さりげなく雰囲気を変えたいときや、初めてのレイヤーカットで失敗を避けたい場合に、ぜひ検討してみて。

ヘアオイルを付けるだけできまる

重さや引き締まった印象を与えやすいダークトーンも、レイヤーをたっぷり入れて、ふんわり軽やかなシルエットに仕上げるとgood。@ema_nishibuさんによると、「巻かなくてもオイル付けるだけでもいい感じに」という希望に応えたそうで、手軽なスタイリングで叶うヘアスタイルのようです。不器用さんでも気負わずオーダーしてみて。

