競泳男子の松元克央（28＝ミツウロコ）と昨年11月5日に結婚を発表した元競泳選手の寺村美穂さん（31）が12日、自身のインスタグラムを更新。結婚式のショットを投稿した。

寺村さんは「2025年9月20日」と日付を記し「だいすきな人たちに囲まれながらこの上ない幸せな時間を過ごせた日」と結婚式のショットを多数投稿した。

夫の松元とは「共通の恩師先輩友人が多いからこそ、どういう結婚式にしようかと悩みましたが…アットホームな空間がいいよねと意見が一致し、会場や装飾を選びました」と結婚式を振り返った。

「みんなと距離が近く、表情が見えて理想の空間でした」と満足気に記し「愛犬クッキーや五輪デザートビュッフェ、プロフィールムービーも私たちらしさを出せたのかなと思います」とつづった。

また「パシャスナップ @pasha_snap 披露宴とパーティーでみんながたくさん撮ってくれて本当に設置して良かったと心から…」とし「挙式、披露宴、パーティーに参加してくださった方々、本当に楽しい時間をありがとうございました！！そして、シェラトンホテルグランデトーキョーベイの皆さまのおかげで充実した1日を過ごせて、心から感謝しております」と感謝を記した。