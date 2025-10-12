「ルーキーシリーズ第１８戦」（１２日、まるがめ）

上岡巧汰（２３）＝広島・１３５期・Ｂ２＝が２日目５Ｒ、６コースから差しで勝利。デビュー１３０走目で初勝利をマークし、水神祭を挙げた。

スリットから４号艇が果敢攻め。空いた１Ｍの隙間に絶妙の差しを放った。バックで先頭に立つと、道中戦も何とかクリア。「抜かれそうだったので。必死だった」と懸命の“逃げ”で待望の１勝をつかみ取った。

３連単は４０万８７６０円の大金星。先輩、仲間からの手荒い祝福を受け、ようやく笑顔が弾けた。「ここまで長かったので。支えてくれた家族と弟に報告したい」。生まれつき障害のある、弟の由弥さん（１５）の力になりたいと、ボートレーサーの道を志した。デビューしてから仕事に行くたびに「ケガなく頑張ってね」とエールをもらう。心優しき青年は、誇らしげに力の源の存在を明かした。

広島商業出身の元高校球児。新型コロナウイルスの影響で甲子園出場のチャンスを断たれた世代でもある。新たな夢を見つけ、まだ走り出したばかり。ここから鍛錬を重ね、グングンと成長を遂げていく。