サザンオールスターズの桑田佳祐（６９）が１２日、東京・日本武道館で「ＴＯＫＹＯ ＦＭ開局５５周年×『桑田佳祐のやさしい夜遊び』放送３０周年『九段下フォーク・フェスティバル’２５』」を開催。ライブ当日まで秘匿とされていた超豪華ゲストたちとともに、夢の音楽祭を届けた。

桑田が企画発案した一夜限りのスペシャルイベントで、ロックの聖地・日本武道館はフォークの夢舞台へと変貌した。「今日までそして明日から」（吉田拓郎）のカバーで開幕すると、豪華なゲストが次々に登場。「ラジオでは『大したゲストは来ないよ』って言っていましたが、全部ウソです」との桑田の言葉通り、武道館を埋めた９０００人の度肝を抜き続けた。

まずステージに呼び込まれたのは、あいみょん（３０）。桑田とのデュエットで会場を沸かせると、続いて出てきたのはＭｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ・桜井和寿（５５）。大歓声とどよめきで会場が揺れる中、２００６年のフェス以来の共演を果たすと、「ＨＡＮＡＢＩ」「慕情」と互いの楽曲をデュエット。さらには２人の名曲「奇跡の地球」を１９年ぶりに披露する奇跡的な瞬間が訪れた。

続いては、公私ともに戦友のサザンオールスターズ・原由子（６８）がアコギを肩から下げて登場。自らのソロ曲を夫婦デュエットで歌唱すると、ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ・吉井和哉（５９）がステージに。互いのソロ曲の中でお気に入りという「東京」「みらいのうた」を互いにリクエストし合う姿で会場を感動させた。

さらに最後のシークレットゲストとして、竹内まりや（７０）が登場すると会場のボルテージは最高潮に達した。同じデビュー年の２人で、竹内は「結婚した年も同じで、銀婚式も一緒にやったよね」と回想。桑田が大病を患った際に「スーパーで野菜を買っている時に、有線で流れてきて泣けてしまった」という曲で「この人は絶対に戻って来て、歌い続けないといけないと思った」としてサザンの「涙のキッス」を歌唱。「こんなすてきなメンバーでできるのは佳ちゃん（桑田）の人徳ですね」とほほ笑んだ。

アンコールでは、豪華ゲストが再登場してフォークの原点ともいえるママス＆パパスの「夢のカリフォルニア」を全員で熱唱。桑田の呼びかけに集結した伝説的なアーティストたちで歌い上げた名曲だらけのフォークフェスは、日本音楽史に残る伝説の一夜となった。

◆セットリスト（アーティスト名の後ろの名前は、ライブでの歌唱者）

１．今日までそして明日から（吉田拓郎）、桑田佳祐

２．明日へのマーチ（桑田佳祐）、桑田佳祐

３．君はロックを聴かない（あいみょん）、あいみょん＆桑田佳祐

４．悲しみは雪のように（浜田省吾）、あいみょん＆桑田佳祐

５．偽者（あいみょん）、あいみょん＆桑田佳祐

６．白い色は恋人の色（ベッツイ＆クリス）、あいみょん＆桑田佳祐

７．ＳＥＡ ＳＩＤＥ ＷＯＭＡＮ ＢＬＵＥＳ（サザンオールスターズ）、桑田佳祐

８．ケンとメリー〜愛と風のように〜（ＢＵＺＺ）、桜井和寿＆桑田佳祐

９．ＨＡＮＡＢＩ（Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ）、桜井和寿＆桑田佳祐

１０．慕情（サザンオールスターズ）、桜井和寿＆桑田佳祐

１１．奇跡の地球（桑田佳祐＆Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ）、桜井和寿＆桑田佳祐

１２．夜空の星（加山雄三）、桑田佳祐

１３．いちょう並木のセレナーデ（原由子）、原由子＆桑田佳祐

１４．花咲く旅路（原由子）、原由子＆桑田佳祐

１５．風に吹かれて※日本語バージョン（ボブ・ディラン）原由子＆桑田佳祐

１６．ヨイトマケの唄（美輪明宏）、桑田佳祐

１７．太陽が燃えている（ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ）、吉井和哉＆桑田佳祐

１８．東京（桑田佳祐）、吉井和哉＆桑田佳祐

１９．みらいのうた（吉井和哉）、吉井和哉＆桑田佳祐

２０．悲しくてやりきれない（ザ・フォーク・クルセイダーズ）、桜井和寿＆桑田佳祐

２１．あの素晴しい愛をもう一度（加藤和彦、北山修）、桜井和寿＆吉井和哉＆桑田佳祐

２２．なごり雪（イルカ）あいみょん＆桑田佳祐

２３．元気を出して（竹内まりや）竹内まりや＆桑田佳祐

２４．Ｔｗｏ Ｏｆ Ｕｓ（ビートルズ）、竹内まりや＆桑田佳祐

２５．涙のキッス（サザンオールスターズ）、竹内まりや＆桑田佳祐

２６．静かな伝説（竹内まりや）、竹内まりや＆原由子＆桑田佳祐

＝アンコール＝

１．夢のカリフォルニア（ママス＆パパス）、全ゲスト＆桑田佳祐

２．今日の日はさようなら（森山良子）、全ゲスト＆桑田佳祐

３．祭りのあと（桑田佳祐）、桑田佳祐