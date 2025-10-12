とびっきりガーリーな装いに♡ 糖度Maxな【ベビーピンクの神アイテム】まとめ

今季は明るいパステルや肌をトーンアップさせるホワイトなどの“透明感カラー”が大本命。なかでも変化球カラーで個性をアピールしたい！そこで今回は、ぷりかわ女子にとって永遠に愛すべき色「ベビーピンクのお洋服」をご紹介します。とびっきりガーリーなデザインで自分を甘やかしちゃって♡

思いっきりガーリーなデザインで自分を甘やかしちゃって♡

ぷりかわ女子にとって永遠に愛すべき色、それがピンク。愛らしさをはらむ淡いピンクは見ているだけでも癒されちゃう。

Item わたあめみたいなピンクにうっとり♡

【a】レオパードプリーツスカート 16,280円／lilLilly（lilLilly TOKYO）

▶︎トレンドのヒョウ柄も甘く染めてものにする。ギャルっぽく見えないのがピンクレオパードのいいところ♡

【b】フリンジキャミワンピース 30,800円／JOSE MOON（DOT ONE）

▶︎異素材ミックスなワンピで上級なおしゃれを手に入れて。レイヤードしても、さらりと１枚で着てもサマになるデザインワンピ。

【c】ベアーバレエシューズ（2cm）16,500円／クムウ_ダイアナ（ダイアナ銀座本店）

▶︎ラブリーな遊び心を足元に忍ばせて♡ 少女心を思い出すメルヘンなパンプス。

【d】フリルナイロンパンツ 19,580円／lilLilly（lilLilly TOKYO）

▶︎ランニングパンツも乙女仕様に進化中。スポーティーなパンツこそ甘く盛るのがぷりかわ乙女。

【e】ラメニットトップス 9,999円／H＆M studio AW2025 コレクション（H＆M）

▶︎ラメ感のあるニットで甘々に仕上げて。さりげないペプラムシルエットがおしゃれ。

【f】ローズキャミワンピース 8,800円／PELLICULE

▶︎サテンのツヤ感が美人オーラを引き立てます♡ Kアイドルみたいなシンプルドレスで勝負。

※靴のヒールの高さは（●cm）で編集部調べです。