大原優乃（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/12】女優の大原優乃が10月11日、自身のInstagramを更新。美しいバストが際立つドレス姿を公開し、反響が寄せられている。

【写真】大原優乃、美バスト開放大胆ドレス姿

◆大原優乃、美バストチラリ黒ドレス姿公開


大原は「26歳もひたむきに励みます」「birthday eventお衣装記録」とコメントし、バースデーイベントで着用した衣装の写真を公開。

首元から胸にかけて大きなフリルがついた黒のロングドレスを身に纏い、大胆に開いた胸元からは美しい谷間が覗いている。美しいスタイルが際立つオフショルダーの白いドレス姿も投稿されている。

◆大原優乃の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「ドキドキする」「優雅で可憐で豪華」「うっとり」「笑顔にキュンとする」「スタイル完璧」「無敵の可愛さ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】