¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÈô¤Ö¡×¾åºä¤¹¤ß¤ì¡¢¥Ô¥¿¥Ô¥¿À¶Á¿¥Ë¥Ã¥È¤Ë¡ÖÀ¨¤¤ÇË²õÎÏ¡×¡Ö¿§µ¤¤¬¡×¡Ö½÷¿À¤À¡×
¡¡À¼Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î¾åºä¤¹¤ß¤ì¤¬£±£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¾åºä¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¡Ø¾åºä¤¹¤ß¤ì¤ÎÅÚÍË°ÇÆé·à¾ì¡Ù¤Î¸ø³«Ï¿²»¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¤Ã¡ª¡¡Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Á¡ª¡ª¡¡ÅÚ¥Ê¥Ù½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ä¤Ê¤ó¤ÈÆüËÜ¼ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª¡ª¤ª¤É¤í¤¡ª¡ª¡¡¥¹¥«¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¡¼¥×¥ó£²£°£²£µ¤ÎÁ°Ìëº×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÊÂ¤Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¤Î¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¸ø³«Ï¿²»¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡°ÇÆé¤Ë¤ÏÆüËÜ¼ò¡¢À¤³¦¤Î¤³¤È¤ï¤ê¤Ç¤¹¤Ê¡Á¡ª¡¡½©¤ÎÌë¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ´¥ÇÕ¡Ä¹¬¤»¶õ´Ö¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼ó¸µ¤ÎÈ©¸«¤»¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡¢À¶Á¿¤Ê¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï³§¤µ¤Þ¡¢¤¹¤³¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤¤½µËö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¤Ã¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¾åºäÍÍ²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÈô¤Ó¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¨¤¤ÇË²õÎÏ¤À¡×¡Ö¿§µ¤¤¬¡×¡Ö½÷¿À¤À¡×¡ÖÇò¤Î¥Ë¥Ã¥È¤¬âÁ¤·¤¤¡Á¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿´¥ÇÕ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£