◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・ファーストステージ 第２戦 ＤｅＮＡ７×―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）

巨人の戸郷翔征投手は３回６安打５失点「今年１年間というのはチームの役に立てない１年間だったので悔しかったですし、５点とってあとがない中での投球がああいう形になってしまったのですごい責任を感じます。この１年間本当にいいことがなかったので苦しいシーズンでしたけど、良い勉強になった。また強くして、帰ってきたいなと思います」と振り返った。

初回に５点の援護をもらってマウンドへ。しかし、１死二塁から佐野に右翼席への２ラン。さらに２死一、二塁から石上に左翼席への３ランを浴びて、いきなりの５失点で同点に追いつかれた。その後は、２、３回はそれぞれ先頭を安打で出しながらも併殺打に打ち取るなど無失点。４回の攻撃で打順の巡りもあり、代打を送られて降板となった。試合後には監督からミーティングで言葉をもらい「やっぱり野球の厳しさがわかった日だったねって話はされましたし、そういう言葉は誰しもが感じていると思う。その言葉の通り厳しい１日だったかなと思います」と振り返った。

戸郷の降板後は中継ぎ陣も奮闘。ベンチでその姿を見守り「１年間、これだけ先発が完投できない中、たくさん投げていただいて中継ぎの方にすごい感謝です。最終戦の前の試合に（自分も中継ぎに）入ってましたけど、将大さん２００勝の時も、あのときの中継ぎのすごいものがありましたし、やっぱり僕ら先発が１イニングでも多く、長いイニングを投げることができればもっと負担が減ると思うので。来年はそれができるようにやりたいと思います」と感謝の思いを口にした。