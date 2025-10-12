◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ・ファーストステージ 第２戦 日本ハム５―４オリックス（１２日・エスコンＦ）

オリックス・宮城大弥投手が先発し、今季最短（リリーフ登板時を除く）の３回５安打３失点、５奪三振で降板した。１点リードを守り抜いた状態でマウンドを降りたが、８回に３番手・岩崎が２死一、二塁からレイエスに逆転の右越え２点打を献上。背番号を１８に変更し、エースとして臨んだ１年を終え「先発として投げ切れなかったのが敗因、原因だと思う。悔しい１年になった…」と唇をかんだ。

１点の援護をもらった直後の２回は水谷に同点の中前適時打を許すと、３点を勝ち越した後の３回は清宮幸に２点三塁打を浴びた。「そこまで悪くなかった状態ではあったけど、甘く入ったりとか四死球。そういったところから失点したので…」と反省しきりだった。

３年目の２２年に日本一を経験したからこそ「本当に悔しいシーズンが続いている。勝って終われれば問題ないというか、それ以上のシーズンはないと思うので、なるべく長くシーズンをやりたい」。一回りも二回りも成長し、７年目を充実させる決意を示した。