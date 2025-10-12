オリックス前監督で、球団スペシャルアドバイザー（SA）を務める中嶋聡氏（56）が12日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に生出演。ドジャース・山本由伸投手（27）の女房役について願望を語る場面があった。

山本は8日（日本時間9日）に行われたナ・リーグの地区シリーズ（5回戦制）第3戦に登板し、5回途中6安打3失点でポストシーズン初黒星。ピッチング内容について「そこまで悪くない」としつつ、「ただ、レギュラーのスミス選手よりも、ロートベット選手と組んでから凄く内容が良かったので、山本由伸の時にはロートベット選手でいってほしい、というのが僕の願望」と語った。

オリックス時代を振り返り、「誰が良いというわけではなく、山本由伸が自分で（考えて）できますので。ただ、投げやすそうに投げているなという感じで組ませていました」と明かした。

また、二刀流でプレーオフに挑む大谷についても言及。4日（同5日）の第1戦に「1番・投手兼DH」で出場し、PS初登板。「フィリーズ打線の強さがあって、そこにだいぶ気を使っているのだと思う。疲れも必ずあると思うので、これから調子を上がってきてほしい」と語った。打者としては同シリーズ4試合で1安打に止まっており、「フィリーズのキャッチャーのリアルミュート選手のリードが素晴らしかった」とドジャース打線を困惑させた相手捕手を称えていた。