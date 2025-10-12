¡ÚË½É÷·ÙÊó¡ÛÅìµþÅÔ¡¦È¬¾æÄ®¡¢ÀÄ¥öÅçÂ¼¤ËÈ¯É½ 12Æü21:10»þÅÀ
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å9»þ10Ê¬¤Ë¡¢Ë½É÷·ÙÊó¤òÈ¬¾æÄ®¡¢ÀÄ¥öÅçÂ¼¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚË½É÷·ÙÊó¡ÛÅìµþÅÔ¡¦È¬¾æÄ®¡¢ÀÄ¥öÅçÂ¼¤ËÈ¯É½ 12Æü21:10»þÅÀ
°ËÆ¦½ôÅçÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢13ÆüÃë²á¤®¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë¡¢13ÆüÌÀ¤±Êý¤«¤é13ÆüÃëÁ°¤Þ¤ÇË½É÷¤Ë¡¢13ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é13ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£È¬¾æÄ®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡13ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡3»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡160mm
¢¢Ë½É÷·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡13ÆüÌÀ¤±Êý¤«¤é13ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡13ÆüÌÀ¤±Êý
¡¡É÷¸þ¡¡ÆîÅì
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡35m/s
¢¢ÇÈÏ²·ÙÊó
¡¡13ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é13ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡13ÆüÄ«
¡¡Í½ÁÛºÇÂçÇÈ¹â¡¡9m
¢£ÀÄ¥öÅçÂ¼
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡13ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡60mm
¢¢Ë½É÷·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡13ÆüÌÀ¤±Êý¤«¤é13ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡13ÆüÌÀ¤±Êý
¡¡É÷¸þ¡¡ÆîÅì
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡35m/s
¢¢ÇÈÏ²·ÙÊó
¡¡13ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é13ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡13ÆüÄ«
¡¡Í½ÁÛºÇÂçÇÈ¹â¡¡9m
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥¤¥Ù¥ó¥È,
ÂçÁ¥,
Áòµ·,
ºë¶Ì,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¾²ÃÈË¼,
¶âÂ°²Ã¹©,
ÀÅ²¬,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Êè