¡Ú¥»£Ã£Ó¡Ûµð¿Í¤¬£´»þ´Ö31Ê¬¤Î·ãÆ®¤âÇÔÂà·èÄê¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤¬£±£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£²£°£²£µ¡¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥»¡×¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë±äÄ¹£±£±²ó¤ÎËö£¶¡½£·¤ÇÇÔÀï¡££°¾¡£²ÇÔ¤ÇÆ±¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁíÎÏÀï¤ÎËöÎÏ¿Ô¤¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¤ËÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤ò¸«¤»¡¢°ìµó£µÆÀÅÀ¤È¤¤¤¤Ê¤ê¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿¤âÄ¾¸å¤Î¼é¤ê¤Çº´Ìî¤Î£²¥é¥ó¤Ê¤É¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î£µ¼ºÅÀ¡£»î¹ç¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¼Ô°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤»î¹çÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¤Î¤Ï£µ¡½£µ¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹£±£±²ó¡£¤Þ¤º¤Ïµð¿Í¤¬°ì»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£µð¿Í¥Ù¥ó¥Á¤Ï´¿´î¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î¼é¤ê¤Ç¤Ï²ó¤Þ¤¿¤®¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿£¸ÈÖ¼ê¡¦ÅÄÃæ±Í¤¬£Ä£å£Î£ÁÂÇÀþ¤ËÊá¤Þ¤ë¡£Æó»àÆóÎÝ¤«¤éÀÐ¾å¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤Þ¤º¤ÏÆ±ÅÀ¡£ºÇ¸å¤Ï¤½¤Î¸å¤ÎÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤«¤ééâÌ¾¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ·àÅª¤ÊÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤²¤§»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È£´»þ´ÖÄ¶¤Î·ãÀï¤ò¿¶¤ê¤«¤¨¤ë¤È¡Ö¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÁíÎÏÀï¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢ÇÔÀï¤ÎÀÕÇ¤¤ÏËÍ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£Áª¼ê¤ÏÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤Í¡¢²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤·¤Ã¤«¤ê²ÝÂê¤È¤·¤Æ¼«Ìä¼«Åú¤·¤¿¤¤¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Ë¤âÆ±¤¸¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦´ü´Ö¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤±¤É¤Í¡¢¤µ¤ß¤·¤¤¤«¤Ê¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤É¤¦¤½¤ì¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£