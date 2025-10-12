ÆâÅÄÍºÇÏ¡¡¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç19¶ÊÂçÇ®¾§¡Ö¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×
¡¡À¼Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÆâÅÄÍºÇÏ¤¬£±£²Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Ù£Õ£Í£Á¡¡£Õ£Ã£È£Ï£Ä£Á¡¡£Ì£É£Ö£Å¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡£²£°£²£µ¡¡¥¢¥È¥ê¥¨¡¡¡Á£Ã£ï£ì£ï£ò£æ£õ£ì¡Á¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£··î¤«¤é£³ÅÔ»Ô£´¸ø±é¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÆâÅÄ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥È¥ê¥¨¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡ÖËÜÆü¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡ª¡¡º£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤Ë¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö£Ó£È£Á£Ë£Å¡ª£Ó£È£Á£Ë£Å¡ª£Ó£È£Á£Ë£Å¡ª¡×¤ò´Þ¤á¤¿Á´£±£¹¶Ê¤òÈäÏª¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡Ö£Î£Å£×¡¡£×£Ï£Ò£Ì£Ä¡×¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ö»ä¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤ò¼«¿È¤Î¥®¥¿¡¼±éÁÕ¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£