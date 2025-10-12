TrySail、5月13日のデビュー記念日をはさんで大阪・神奈川でのワンマンライブ開催決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

麻倉もも・雨宮天・夏川椎菜の人気声優3人からなるユニット・TrySail(トライセイル) が、デビュー記念日である5月13日をはさんで開催するワンマンライブを発表した。

タイトルは「LAWSON presents TrySail 10th Anniversary Live 2026 ”Cheers!!!”」。日程は2026年5月10日(日)に大阪・グランキューブ大阪メインホール、5月17日(日)に神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールとなる。

これは10月11日(土)に神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールで開催された「TrySail 10th Anniversary Tour 2025 “BestSail”」追加公演のステージ上にて発表されたもの。ツアーファイナルの熱気冷めやらぬ中、会場は大きな歓声に包まれた。5月の11周年目のスタートに向けて、ファンと一緒に乾杯＝Cheersするようなライブになりそうだ。

さらに10月11日(土)に開催された追加公演の模様が映像化されることもあわせて発表。ツアーファイナルとなった本公演の記録を、映像としても楽しめる形で届ける予定だ。詳細は後日発表される。

2025年にCDデビュー10周年を迎えたTrySail。ベストアルバム「BestSail」のリリース、全国ツアーの開催と続いたアニバーサリーイヤーの集大成としても行われる今回のライブは、記念すべき10周年を締めくくり、そしてその先の11周年目へと歩みを進める特別なステージとなりそうだ。

●ライブ情報LAWSON presents TrySail 10th Anniversary Live 2026 ”Cheers!!!”2026年5月10日（日） 大阪・グランキューブ大阪メインホール2026年5月17日（日） 神奈川・パシフィコ横浜国立大ホール※チケット情報は後日発表予定

ライブ音源配信

今年3月に開催したTrySail初の日本武道館単独公演「TrySail 10周年出航ライブ “FlagShip” in 日本武道館」のライブ音源の配信が決定。

10月12日(日)0:00から、サブスク含む各音楽配信サイトにて配信。

2日間、全51曲を完全収録！

配信リンクはこちら

https://TrySail.lnk.to/FlagShip_Budokan

●イベント情報

TrySail 10th Anniversary Museum 2025-2026

2025年12月より順次開催（詳細スケジュールは後日発表）

会場：東京会場、関西会場、愛知会場

＜POP UP＞福岡会場、宮城会場

＜TrySail Profile＞

麻倉もも(あさくら・もも)、雨宮天(あまみや・そら)、夏川椎菜(なつかわ・しいな)による女性声優ユニットのトップランナー、TrySail(トライセイル)。楽曲・ビジュアル・ダンス・彼女たちのキャラクターの魅力は、女性声優アーティストの中でも圧倒的な存在感を示している。

2015年にCDデビュー。2017年には、デビューから2年目にして横浜アリーナにて初のアリーナライブ、4年目には自身最大規模となる全国20公演のライブツアーを敢行、 2021年には代々木第一体育館を埋め尽くし、着実にスケールアップしてきた。

2022年には、世界最大のアニメソングのライブイベント「Animelo Summer Live」通称“アニサマ”にて、大トリを担当。2023年には声優ユニットとしては初めて「THE FIRST TAKE」に出演を果たし、アニソン界での唯一無二の存在感を確固たるものにした。2025年には日本武道館でのワンマンライブ2DAYSを成功させ、未だ勢いはとどまらず幅広い年代のファンから支持を集めている。

各メンバーがソロアーティストとしても精力的に活動中。それぞれのソロ楽曲においても全員がオリコンチャートトップ10入りを果たし、声優としても数々の人気アニメ作品でヒロインを演じている。

