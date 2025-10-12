◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・ファーストステージ 第２戦 ＤｅＮＡ７×―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）

巨人のライデル・マルティネス投手が来日９年目で初めてＣＳでの登板を果たした。５―５で迎えた８回、大勢が１死一、三塁の大ピンチを迎えた場面で救援し、火消しに成功。イニングまたぎで続投した９回も３人で封じ、１回２／３を無安打２奪三振で無失点と熱投した。チームは延長で敗れ、今季終戦となったが「今日は事前に『状況によって８回から行くよ』と言われていたのでしっかり準備できていた。プレーオフで出来たことは本当に良かった。シーズン中の雰囲気とは違ってアドレナリンもたくさん出たし、本当に楽しんでできた。（チームは）残念ながらいい結果にならなかったけど『プレーオフをしたんだ』って実感はある」と計２４球に守護神の意地を込めた。

母国キューバから両親も応援に駆けつけていた中で結果を出し「家族のおかげで１年間やりきれたと思う。非常に感謝している」。中日から移籍１年目の今季はキャリアハイの４６セーブで自身３度目のセーブ王も獲得。「まずは１年間通してけがなく健康にプレーできた。ジャイアンツのチームのスタッフ、選手、首脳陣の皆さんにはこの１年間、本当に感謝の気持ちでいっぱい。また来年に向けてしっかり準備したい」と話して球場を後にした。