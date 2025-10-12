◆女子プロゴルフツアー スタンレーレディスホンダ 最終日（１２日、静岡・東名ＣＣ＝３２８５ヤード、パー３６）

１６歳アマチュアの岩永杏奈（大阪桐蔭高２年）は７位で出て２バーディー、１ボギーの３５と１つ伸ばし、通算８アンダーで自己最高の９位に入り、ベストアマチュア賞に輝いた

最終ラウンドは濃霧の影響で競技開始が４時間遅れ、史上初の変則９ホール（１、９、１０、１１、１４、１５、１６、１７、１８番）の短縮競技に。異例の事態となったが、１６歳の岩永は「高校の試合でも遅れたり、９ホールになったりするので大丈夫」と動じなかった。

３ホール目の１０番でボギーをたたいたが、１４番で４メートル、１６番で１・５メートルに寄せてバーディーを取り返した。「１０番のボギーはもったいなかった。でも、その後は落ち着いてプレーできて、バーディーを２つ取ることができた。今回短縮になったけど、その中でも多少はいいプレーができたかなと思う。今までで一番いい順位なので、そこは自信になった」とかみしめた。

１６歳２６５日で年少３位のツアー初優勝は逃したが、レギュラーツアー１３試合目で初のトップ１０入りを果たした。第１ラウンドではホールインワンを達成し、アマ史上最高額の賞金１００万円を獲得。２週後の国内ツアー、延田グループ・マスターズＧＣレディースにも出場予定で「まだまだ足りないことはたくさんある。先週の世界アマで学んだことを生かして、少しでも上達していけるように頑張りたい」と飛躍を誓った。