Èª»³Î´Â§»á¡¡Å·¿´VSÂó¿¿¤ò¥º¥Ð¥êÍ½ÁÛ¡ª¡Ö¾¡¤Æ¤Ð¥¢¥ó¥Á¤âÊ¸¶ç¤Ä¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡¡¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ä
¡¡¸µÀ¤³¦2³¬µé²¦¼Ô¤ÎÈª»³Î´Â§»á¡Ê50¡Ë¤¬¡¢ÅÏ²ÅÉß¾¡ÃË»á¡Ê65¡Ë¡¢ÃÝ¸¶¿µÆó»á¡Ê53¡Ë¤ÈYouTube¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£11·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¡½°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡Èª»³»á¤Ï¡ÖÅ·¿´Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¹â¤ÎÁê¼ê¡£Âó¿¿Áª¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¥¢¥ó¥Á¤âÊ¸¶ç¤Ä¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÀáÌÜ¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Í½ÁÛ¤Ï½Â¤Ã¤¿Ëö¡¢¡Ö55¡½45¤ÇÅ·¿´¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Î¼ÂÎÏ¡¢µ»½Ñ¤ÏÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÅ·¿´Í¥°Ì¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÀª¤¤¤ÈÇÉ¼ê¤µ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤ª¤½¤é¤¯È½Äê·èÃå¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤éÅ·¿´¤ÎÆ°¤¤ÎÊý¤¬ÇÉ¼ê¡Ê¸«±É¤¨¤¹¤ë¡Ë¡£È½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£