“忘れられない恋”をテーマにした新ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（ABCテレビ・テレビ朝日系列 毎週日曜夜10時15分）が、本日12日スタート。8人の男女が紡ぐ切ない群像ラブストーリーでＷ主演を務めるのは、葵わかなと神尾楓珠。大崎真央を演じた神尾楓珠インタビューの前編では、高校の卒業式の日から付き合い始め、東京と神戸で遠距離恋愛をはじめた主人公カップルのキラキラな恋模様を演じた感想や役柄について語ってもらった。

©️ABCテレビ

――神尾さんが演じる主人公の大崎真央は、羽沢由宇（葵わかな）と遠距離恋愛をする美大生です。神尾さんから見た真央は、どんな人物ですか。

誰に対しても柔らかい雰囲気だけれど、どこか掴めない部分があるんですよね……。だから高校時代の真央は、自由な感じが魅力的に見えるよう演じることを心がけました。

――1話は、真央と由宇の高校時代のシーンから始まります。



高校時代は、ただただ、キラキラしていますよね。26歳の僕は久々に制服を着て高校生を演じましたが、すごくそわそわしたし、高校生のやり取りにむずむずしました。そういう初々しさやもどかしさを恥ずかしく思う年齢になったんだなぁ（笑）。

――どのシーンが一番むずむずしましたか？

1話の冒頭、美術室で由宇の手を掴んで、「俺ら両思いじゃん……、って思ってるの俺だけ？」というシーンですね。あれは、高校生じゃないと言えないセリフですよね。

©️ABCテレビ

――まさに、「運命の恋」が始まる卒業式の日のシーンですね。卒業式といえば、共演者の皆さんが「神尾さんの卒業式の武勇伝をきいた」とおっしゃっていたのですが、どんな武勇伝が？

みんなと、「卒業式の時、第2ボタンどうなった？」という話になったんです。僕はボタンだけじゃなくて、最終的にカーディガンまで取られて……という話をしただけです。ぜんぜん武勇伝ではないですよ。

――いやいや、サスガです（笑）。美大へ進む役ということで、冒頭のチョークアートのシーンも素敵でした。絵は得意ですか？

いえ、ぜんぜん得意じゃなくて。人間を描くと、棒人間になっちゃう（笑）。でも過去に美術系の役を何度かやっているので、今回は現場で教えていただきつつ、昔習得したことを思い出しながら撮影を乗り切りました。

――卒業式の日に付き合いはじめた真央と由宇ですが、真央は東京、由宇は神戸の美大に進学し、遠距離恋愛になってしまいます。神尾さんは、遠距離恋愛できるタイプですか？

僕は、絶対に無理です。会いたくなっちゃう。真央と由宇を見ていても、遠距離恋愛って2人の会いたい気持ちや頻度が一致しなくなって、どんどんすれ違っていってしまうんだなと感じました。でも、真央は大人ですよね。恋愛中は相手に依存しがちなのに、由宇に対して「自分のために頑張ってほしい」と言えるなんて。ある種冷めているように見えるけれど、それが真央の優しさなんだろうな。

©️ABCテレビ

――そんな大人な真央を演じるにあたって、難しかったのはどのような点ですか。

だんだんすれ違っていって、1話の最後で、真央は由宇に別れを切り出します。きっと1話放送後はみんなに、「真央はひどい男だ！」と思われるんだろうな……。それは、覚悟しています（笑）。でもそれさえも、真央の優しさなんですよ。それをどこまでどういう塩梅で見せるかは、監督とじっくり話し合いました。僕はまったく予兆を見せない方がいいと思っていたけれど、監督はお芝居の中にその雰囲気がちょっと見えた方が視聴者はついてきてくれるとおっしゃったので、見せるけど見せすぎないという方向性で演じていました。だからみなさん、1話で終わらせないで、この先の物語をちゃんと見てください！ そうしたら、真央への印象が変わりますから。

――別れの理由が気になりますね。本作は“忘れられない恋”がテーマです。神尾さんにとって、“忘れられない出会い”とは？



僕は、オーディションに応募して事務所に入りました。何人も応募があった中、マネージャーさんが選考するために自分のデスクの上に選考書類を積み重ねて置いていて、僕の書類が一番上にあったんです。たまたま当時の社長が通りかかったときに僕の書類を見て、「この子、入れよう」と言ってくれたので芸能界に入ることができました。もし書類が1番上になかったら事務所に入っていなかったかもしれないので、それは忘れられない出会い、運命の出会いだなと思います。

――「ひどい男だ！」と思われるのも覚悟の上……という1話の見どころを教えてください。



1話は、真央と由宇のまぶしいキラキラした恋が、遠距離ですれ違っていくのが見どころです。そしてなぜ真央は、あんな振り方をしたのか……。後のストーリーの伏線になるので、真央の態度をじっくり見ていただきたいですね。

©️ABCテレビ

本日12日スタートするドラマ『すべての恋が終わるとしても』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で毎週日曜よる10時15分放送。放送終了後、TVerで見逃し配信。U-NEXT、Prime Videoでは全話配信。

取材・文／坂本ゆかり