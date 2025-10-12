今回の舞台はかねてから中岡が「一度は行ってみたい！」と言っていたクロアチア。

ケガの治療中である中岡が心と体を癒すべく、クロアチアの名所を周りながらチャレンジに挑む「癒しチューブ」

まずは首都ザグレブで人気の博物館。ここは世界で1つの失恋博物館。失恋した人たちの思い出の品をエピソードと共に展示している。不倫していた乙男のオリジナル曲が収録されたカセットテープや35年間冷凍されている高校時代の恋人の食べかけケーキなどが展示されている。ここで恋愛のように脆く崩れやすいチャレンジ動画に挑戦！ドミノを支える5本の柱、それをどんどん減らしていき倒さないように1本足にできたらチャレンジクリア。だがこの動画積み上げるまでが大変。ようやくスタッフがドミノを積み上げ挑戦しようとしたその時、中岡テーブルにぶつかりドミノを全部倒す。挑戦する前にチャレンジ終了。

続いては世界遺産の街、都市スプリット。ここでおもしろ動画に挑戦！輪ゴムを2本まとめて鼻の下に。あとは顔の筋肉を使って下へと動かし、首まで落とすことができれば成功。これを今回は紅の豚バージョンでやってみよう！輪ゴム5本で挑戦！ヒゲが邪魔で全然下にいかない。ヒゲを外して再開。順調に下に、チャレンジ成功！

続いては世界のスゴ技動画に挑戦！積み重ねた石をバブルリングで倒す。手で押し出し水の周りを空気が回転することでまるで空浮砲のように進んでいく。上向きなら美しいバブルリングを作ることができる中岡だが、横になると大苦戦。撃ち続ける事1時間、中岡が放ったバブルリングが見事石に命中！

迎えたロケ最終日。この日は中岡憧れのドゥブロブニクへ。ケガを忘れてはしゃぐ中岡。絶景をバックにおもしろ動画。ペンキのキャップを咥え、落ちてきたペンをすっぽりハメる。挑戦を始めてわずか10分。中岡、奇跡のキャッチ！

以上、ロッチ中岡のQtubeでした！