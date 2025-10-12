家に入れないという息子の友人


日々の暮らしの中には、夫婦のすれ違い、嫁姑の関係、ご近所づきあい、家計のやりくりなど、なかなか人には打ち明けにくいモヤモヤや悩みがつきものです。ついひとりで抱え込んでしまいがちですが、実は誰もが似たような思いをしているものです。ここでは、そんな日常のお悩みやちょっとしたトラブルなどのエピソードを、コミックエッセイで紹介します。

今回は、子育てを放置する母親のエピソードをお届けします。中学生の息子の同級生は、学校が終わると遊びにきて、晩御飯の時間になってもなかなか帰ろうとしません。その子の母親は、まったく心配する素振りはなし。あるとき、偶然、母親のSNSを見つけてのぞいてみると...。母親は信じられないような内容をアップしていたのです。こういう場合、どう接していくのが正しいのでしょうか。子育てについて考えさせられる体験談です。

近所に引っ越してきた息子の同級生は…


メモを見た母親が息子を迎えにきたが…


「困った時はお互い様」とは言いますが…


お母さんは心配しないの？


母親のSNSを見つけてしまい…


モニターに映るのが憂鬱な毎日です


漫画：ようみん／原案：「毎日が発見ネット」みなさんの体験記