Apple（アップル）が大きな発表会を開催するのは春と秋。春はソフトウェアが主流で、秋はiPhoneなどハードが主役。この2つの発表会以外にも、いきなりApplleの公式Webサイト上で発表され、新製品が出ることがあります。今年はそのウェブベースの新製品発表が豊富かも…。

近日きそうな6プロダクト

韓国SNSのNaverにポストされた「いろいろな海外を情報をまとめた」という、6つの発表予想Appleプロダクト。10月13日の週から、毎週、M5チップ搭載プロダクトがWebサイトで登場しそうだと書かれており、ちょっと注目されています。

6つのプロダクトとは…。

・M5搭載 MacBook Pro（14インチモデル） ・M5搭載 iPad Pro ・M5搭載 Vision Pro ・Apple TV 4K ・HomePod mini 2 ・AirTags 2

このソース自体はあくまでSNSのいちポストであり、信ぴょう性が高いとはいえません。ただ、ここに並ぶプロダクトはすでに噂が多くあり、いいとこついているものばかりなので参考程度にはよし。

M5搭載iPad Proなんて、在庫薄情報に謎の開封動画までアップされているので、期待値はかなり高いです。Air Tag 2なんて、むしろまだなの？って気持ちです。Googel（グーグル）とAmazonがスマートスピーカーのAI強化を進めているので、HomePod mini 2のテコいれもいいタイミングになりそう。

逆に一番期待値が低いのは、M5搭載のVision Pro。発表自体にも懐疑的ですが、ただチップだけアプデされたマイナーモデルより、本当に期待したいのは廉価モデルだからです。それもスマートグラスへの注力で遅れそうだという話もありますが。

以上のプロダクト欲しいな、買い替え時期だなと思う人は、10月中旬から11月頭、Appleのウェブ発表を気にしておいてください。

