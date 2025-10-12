ママライバーの実態に香取慎吾から思わず「投げ銭してえ～！」の声!?シングルマザーがリアルを激白【ななにー 地下ABEMA】

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

稲垣吾郎、草なぎ剛（※「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾による番組『ななにー 地下ABEMA』の#90が、10月12日20時よりABEMAにて放送された。

■「知り合いの子がライブ配信で、アラブの石油王から1,000万円くらい投げ銭してもらったって」（みちょぱ）

#90では、「波瀾万丈！最強シングルマザー大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP」と題し、中学生でシングルマザーになった方や、10代でふたりの子どもを出産した方など、5人のシングルマザーが登場した。中学2年生で妊娠した山口小妃南さんは、「母とラーメン店に行って、『お腹が大きくない？』と言われるまで妊娠に気づかなかった」と衝撃のエピソードを披露。また、ドラマ『ファーストペンギン！』のモデルとなった敏腕シングルマザー・坪内知佳さんは、「16年間、年間300日はホテル暮らし」という多忙な生活を明かしていた。

21歳で結婚し、22歳で出産したゆずぴさんは、子どもが生まれてわずか7ヵ月で離婚。その理由は夫の浮気だったと語る。さらに自身が19歳のとき母を亡くしたというゆずぴさんは、「人生後悔したくない」「自分のやりたいことを諦めたくない」という想いから起業を決意。家事や育児の合間にできる配信活動に魅力を感じ、2024年にライバー事務所を設立した。現在は約170名のママライバーが所属しており、もともと自身もライバーとして活動していたゆずぴさんの最高月収は、150万円にのぼるとのこと。現在は社長として、新人の育成プログラムを実施したり、リモートで配信のアドバイスを行ったりしている。

みちょぱが「どれくらい稼げるものなんですか？」と尋ねると、「未経験で月300万稼いでるママさんもいます」「3桁超えている人は10％くらい」と驚きの実態を明かした。さらにゆずぴさんは、「視聴者の名前を呼ぶことで距離が縮まり、コアなファンになってくれる」「固定の時間に配信することが大切」と語り、配信時間を長く取るほど高額の投げ銭を得られる可能性が上がると説明した。さらに「月5万円を稼ぎたい場合は週4日・1日1時間」「3桁を目指す場合は1日3時間、朝・夕方・夜に分けて配信する」など、稼げるライバーになるための実践的なテクニックも披露していた。

キャイ～ン・天野ひろゆきが「男性にとって（直接会えるわけではないし）お見合いとかではないわけじゃない？」と投げ銭の理由を尋ねると、ゆずぴさんは「頑張っているから応援したい（んだと思います）」と回答。これに香取が「同じ気持ち！投げ銭してえ～！」とコメントし、スタジオを笑わせた。

さらにみちょぱは、桁違いのセレブによる投げ銭エピソードを紹介。「知り合いの子がライブ配信で、アラブの石油王から1,000万円くらい投げ銭してもらったって。海外からも視聴されることがあるから夢がある」と語り、香取は再び「投げ銭してえ～！」とコメントし、スタジオを盛り上げていた。

他にも、16歳で結婚・出産した2児の母・重川茉弥さん、16歳で妊娠・出産したギャルシンママFUKAさんらが自身の結婚、出産について赤裸々に語った『ななにー 地下ABEMA』#90は、現在「ABEMA」にて見逃し配信中。

そして次回・10月19日20時より放送の『ななにー 地下ABEMA』#91は、「未来の人間国宝！？イケメン歌舞伎役者が大集合！歌舞伎役者のリアルな裏側全部聞いちゃうぞSP」と題し、歌舞伎役者の片岡千之助、中村橋之助、中村米吉がゲストで登場。大ヒット映画『国宝』の感想や、「血筋のない人が歌舞伎役者になるには？」「トイレに行く時間まで決まっているって本当？」「セリフが飛んだらどうする？」など歌舞伎の世界について素朴な疑問をぶつけていく。

