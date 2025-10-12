2025年10月8日（水）から10月21日（火）まで、『大丸札幌店』にて、余市を中心とした後志エリアの魅力を存分に楽しむことができる『ディスカバリー北海道』が開催中です。

2006年の秋からスタートし、今回で28回目となる『ディスカバリー北海道』。道内179市町村をバイヤーが駆け巡り、北海道のおいしいものを発見・深掘りするイベントです。

日本有数のワイン用ぶどう産地として知られる余市で1899年より6代にわたり農家を営む『安芸農園』の、100%ぶどうジュースとシャインマスカットを使ったスイーツが各店舗から登場！

後志エリアからは、『赤クマ食堂』や『中むらや』、『I.T.O.』、『ドンク』、『山下水産』からバイヤーいち推しのグルメが勢ぞろいしていますよ！

ディスカバリー北海道

開催期間：2025年10月8日（水）～10月21日（火）

開催場所：大丸札幌店 地1階 ほっぺタウン、8階 レストラン街、各階喫茶

みずみずしい果汁と強い甘味。ひと口でとりこになる珠玉の一粒が味わえる『安芸農園』の100%ぶどうジュースとシャインマスカットを使ったスイーツや、後志エリアの美味しいグルメなど、見逃せない美味しさが大集合！

バイヤーいち推しのグルメで、食欲の秋を堪能しましょう◎

