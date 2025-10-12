サザンオールスターズの桑田佳祐（69）が12日、東京・北の丸公園の日本武道館で音楽イベント「九段下フォーク・フェスティバル’25」を行った。桑田にとってはサザンで開催した2015年以来、10年ぶりの武道館公演。Mr.Childrenの桜井和寿（55）や竹内まりや（70）ら5組と一夜限りの豪華共演ステージを繰り広げた。

ロックの聖地にアコースティックギターを抱えて登場した。吉田拓郎（79）の名曲「今日までそして明日から」で幕開け。「一夜限りで10年ぶりの武道館ですけども最後まで楽しく！」と呼びかけた。

パーソナリティーを務めるTOKYO FM「桑田佳祐のやさしい夜遊び」の放送30周年と同局の開局55周年を記念した特別公演。桑田は番組内で「期待しないように」と言い続けてきたが、この日は一転、「全てウソです！」と撤回。ミスチルの桜井、竹内をはじめ、THE YELLOW MONKEYの吉井和哉（59）、あいみょん（30）、妻でサザンの原由子（68）。いずれもNHK紅白歌合戦に出場歴がある国民的アーティストが集まった。

最初に登場したのは初共演のあいみょん。桑田が「きょうはフォークしかやりません。君はロックなんて聴かないでしょ？」と叫び、あいみょんの代表曲「君はロックを聴かない」を一緒に歌唱。あいみょんが父親の影響で聴いていたという浜田省吾（72）の「悲しみは雪のように」などでも歌声を重ねた。

次に登場した桜井とは固い握手を交わし、自身とミスチル名義で共演したヒット曲「奇跡の地球（ほし）」やミスチルの代表曲「HANABI」を披露した。原とはボブ・ディラン（84）の名曲「風に吹かれて」の日本語版、吉井とはイエモンの代表曲「太陽が燃えている」などをそれぞれコラボ。竹内とは、原と一緒にコーラスで参加した「静かな伝説」を生で初披露した。

アンコールではフォークの原点ともいえるママス＆パパスの「夢のカリフォルニア」を全員で歌唱。一夜限りの豪華すぎるステージに観客9000人が酔いしれた。