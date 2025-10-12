「KOC」王者ロングコートダディ堂前透・シソンヌじろう・林田洋平の3ショットに反響「三つ子のよう」「全員別人なのが信じられない」
【モデルプレス＝2025/10/12】お笑いコンビ、ザ・マミィの酒井貴士が11日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。歴代の「キングオブコント」王者の秘蔵ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「KOC」王者3人のそっくり写真「全員別人なのが信じられない」の声も
11日、開催された求人ボックス presents「キングオブコント2025」でお笑いコンビ・ロングコートダディ優勝したのを受け、酒井は堂前透の秘蔵ショットを公開。左から今大会で優勝した堂前、2014年に優勝したシソンヌのじろう、2021年に優勝した相方の林田洋平が並んでおり、3人ともメガネ姿でスラリとしたスタイルだ。
今回で18回目の開催となる「キングオブコント」は、コント師たちが挑むコントの頂上決戦。今回は過去最多となる3449組がエントリーし、優勝賞金1000万円。総合司会は浜田雅功（ダウンタウン）務めた。
この投稿には「三つ子のよう」「血は繋がってないのに背の高さまでそっくり」「ドッペルゲンガーみたい」「見分けがつかない」「全員別人なのが信じられない」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆堂前透・じろう・林田洋平の3ショット公開
◆酒井貴士の投稿に反響
