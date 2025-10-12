40・50代が【GU × rokh】で狙いたい！ 大人のための「サマ見えパンツ」

【GU（ジーユー）】×【rokh（ロク）】の注目コラボ、40・50代がGETするならパンツが狙い目かも！ 今回は、ミドル世代がチェックしたいGU × rokhのサマ見えパンツをコーデとともにご紹介。人気のカーゴパンツやペインターパンツにrokhらしい遊び心が光るディテールを落とし込みつつも、外しすぎに見えない絶妙なデザインが魅力です。ノーマークだったという人も、ぜひ見逃さないで。

きちんと感が漂うワークテイストなカーゴパンツ

【GU】「カーゴパンツ by rokh」\3,990（税込）

ワークテイストなカーゴパンツでありながら、どこかきちんと感も漂う一本。裾をドローストリングで絞らないディテールや落ち着いた色合いのおかげでラフになりすぎず、大人コーデのちょうどいい外し役として活躍が見込めます。サイドの立体的なフラップポケットはアクセントになるだけでなく、ミドル世代が気になる下半身のラインを曖昧にしてくれそうです。

2ピースのニットトップスとレディライクに装う

同色・同素材で手軽にレイヤードコーデを楽しめる2ピースのニットトップスとともに着こなせば、ミドル世代に似合うレディライクなワークテイストコーデが完成。下重心にボリュームがあるカーゴパンツはコンパクトな着丈のトップスと相性がよく、シルエットにメリハリのある女性らしい着こなしに。足元にレオパード柄のパンプスを合わせて、さらに鮮度UPを狙ってみて。

曲線を帯びたシルエットが絵になるペインターパンツ

【GU】「バレルレッグペインターパンツ by rokh」\3,990（税込）

左右の深いポケットやハンマーループといったワークディテールが、コーデにひと癖を添えるペインターパンツ。裾にかけて細くなっていく旬のバレルレッグシルエットを採用しており、わずかに曲線を帯びたラインが一点投入でサマになります。クリーンなワイドパンツとはまた異なる印象を楽しめる1本として、ミドル世代のスタイリングの幅を広げてくれるはず。

ほんのり辛口なマニッシュコーデはスタイルアップも

カップ付きのタンクトップにヴィンテージライクなデニムジャケットを羽織って、こなれ感のあるマニッシュな装いに。タンクトップをタックインすることでハイウエストから落ち感のある美しいシルエットが引き立ち、スラリとした脚線を演出。スタイルアップ効果に期待できそうです。どこか柔らかさを感じる絶妙なブラウンの色味も、コーデが辛口に振れすぎないポイントかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ