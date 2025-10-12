ÁÔÀä¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤¬¡Ö¤Û¤ó¤È¤¹¤´¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¡¡Èá´ê½éVÆ¨¤·¤¿¾¡¤ß¤Ê¤ß¤ËÏ«¤¤¡ÖÁê¼ê¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¡×
¥Ó¥å¥¤¥Ã¥¯LPGA¾å³¤
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼¡¦¥Ó¥å¥¤¥Ã¥¯LPGA¾å³¤¤ÎºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬12Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Á¡¼¥¸¥ç¥ó¡¦¥¬¡¼¥Ç¥óGC¡Ê6703¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼ó°Ì¤Ç½Ð¤¿¾¡¤ß¤Ê¤ß¡ÊÌÀ¼£°ÂÅÄ¡Ë¤Ï7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î65¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»24¥¢¥ó¥À¡¼¡£¥¸¡¼¥Î¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÇÔ¤ì¡¢Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡ÁÔÀä¤Ê»àÆ®¤ÎËö¤Ë¡¢¾¡¤¬»¶¤Ã¤¿¡£13ÈÖ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¤Ë4ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬ÌÔÄÉ¡£ÄÌ»»24¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢¾¡Éé¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¤â¤Ä¤ì¤³¤ó¤À¡£
¡¡1¡Á4¥Û¡¼¥ë¤Ï¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤º¡¢5¥Û¡¼¥ëÌÜ¤ËÆÍÆþ¡£¾¡¤Ï¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¨¤º¡¢¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¤¬¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡Èá´ê¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤Ë¤ï¤º¤«¤ËÆÏ¤«¤º¡£Ãæ·Ñ¤Ê¤É¤Ç¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡X¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤À¤Ã¤¿¡¡¾¡¤ß¤Ê¤ßÁª¼ê¼¡¤³¤½¡ª¡×¡ÖÁê¼ê¤¬¥¯¥½¶¯¤¹¤®¤¿¤ïµã¡×¡Ö»ÄÇ°¤À¡¼¡¼¡¼¡¡¤Û¤ó¤È¤¹¤´¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¾¡¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¡¢¼¡¤Ï¾¡¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É²ù¤·¤µ¤È¥¨¡¼¥ë¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
