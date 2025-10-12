先住猫さんが箱に入って熟睡する中、お部屋で遊び始める新入りの保護子猫の姉弟。投稿主さんがふと見ると、微笑ましすぎる光景が…！

話題となった投稿は記事執筆時点で8万回再生を突破し、「最早子猫ホイホイ。魔法でも使ってるのかな？」「あ～もぉ～可愛い！としか言えない♡癒されます」といったコメントが寄せられています。

【動画：先住猫が箱の中で眠っていると、保護子猫がやってきて…】

先住猫さんと新入りの姉弟子猫

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』に登場したのは、驚くほど温厚な性格だという先住猫のむぎくん。投稿主さんが運営する保護猫シェルターでも、いつも新入りさんたちの面倒を見てくれているそうです。

この日、ケージ横の箱の中に入って、ぐっすりと眠っていたというむぎくん。少し離れた物陰には、数日前に痩せた状態で保護されたそっくりな黒子猫の姉弟の姿があったといいます。

すっぽりはまって

すでにむぎくんに心を開いているというお姉ちゃんでしょうか。物陰から飛び出した子猫がむぎくんのもとへ向かい、様子を伺うように匂いをくんくん。気づいたむぎくんが「ん？」と眠そうな表情で見るも走り去ったそうで、合流した弟くんと遊び始めたようですが…。

しばらくして投稿主さんがふと見ると、いつの間にかむぎくんの隣にお姉ちゃんの姿が！わずかな隙間にすっぽりとはまっていたそうで、甘えるように鼻を擦りつけて喉をゴロゴロ。あまりにも可愛すぎる光景に、思わず笑みがこぼれてしまいます。

むぎくんの優しさ

真横まで来たものの弟くんが入らずに立ち去ってしまった後、密着されても全く動じないむぎくんは、目を閉じたまま体勢を変えたそう。少し横にズレてあげたようで、無意識ながらも子猫を気遣う姿はさすがの一言です。

やはり気になって仕方がないのか、弟くんは隣のケージの中からむぎくんを前足でちょんちょん。まだ一緒に寝る勇気はないようですが、この様子だと姉弟揃ってむぎくん大好きっ子になる日も近そうですね！

投稿には「むぎくんにはマタタビ成分でもあるのかな？w」「箱ごと持っていきたい」「むぎくん優しすぎて胸のトキメキとほっこり感が止まらない」「アタチむぎ兄好きぃ～感♡」「おとうと君にも、早くむぎ君の温かさを知ってもらいたい」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』では、むぎくんたち先住猫さんたちと保護猫さんたちの日常の様子が投稿されています。子猫姉弟の保護当時からの様子も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。