Ç­¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©

Ç­¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÏËèÇ¯Ä´ºº¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¿·¤Î2024Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¼¼Æâ»ô¤¤¤ÎÇ­¤ÏÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿16.34ºÐ¡¢³°¤Ë½Ð¤ëÇ­¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï14.24ºÐ¡£Ê¿¶Ñ¤¹¤ë¤È15.92ºÐ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

²áµî¤ÈÈæ¤Ù¡¢¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¼¼Æâ»ô°é¤ÎÉáµÚ ½Ã°åÎÅ¤Î¿ÊÊâ ¥­¥ã¥Ã¥È¥Õー¥É¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹²þÁ±

¼¼Æâ»ô¤¤¤È³°»ô¤¤¤Ç¼÷Ì¿¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤ä¥±¥ó¥«¤Ë¤è¤ë´¶À÷¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤â¼÷Ì¿¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¥áー¥«ー¤Ë¤è¤êÇ­ÍÑ»ôÎÁ¤Î¸¦µæ¤¬¿Ê¤ß¡¢Èæ³ÓÅª´ÊÃ±¤ËÇ­¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Õー¥É¤¬Æþ¼ê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤­¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ½Ã°åÎÅ¤Î¿ÊÊâ¤âÂç¤­¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂµ¤¤Î¿ÇÃÇ¤ä¼£ÎÅ¡¢Í½ËÉ¤Î¸¦µæ¤¬¿Ê¤ß¡¢¤½¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÇ­¤Î±ÉÍÜ³Ø¤âÈ¯Å¸¤·¤Æ¤­¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£

Ç­¼ï¤Ë¤è¤ë¼÷Ì¿¤Î°ã¤¤

Ç­¼ïÊÌÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÇ­¤äº®·ìÇ­¤¬15ºÐÁ°¸å¤È¤ä¤äÄ¹¤á¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ó¥·¥Ë¥¢¥ó¤ä¥é¥°¥Éー¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î½ã·ì¼ï¤Ï13～14ºÐÂæ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¡¦¥¯ー¥ó¤ä¥µ¥¤¥Ù¥ê¥¢¥ó¤Ï¤ä¤äÃ»¤á¤Î·¹¸þ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥Ì¥¨¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ËÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬10ºÐÁ°¸å¤ÈÃ»¤¤Ç­¼ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¼÷Ì¿¤¬Èæ³ÓÅªÄ¹¤¤ÆüËÜÇ­¤äº®·ìÇ­¤Ë¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÌîÎÉ¤À¤Ã¤¿ÊÝ¸îÇ­¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·ì¤¬º®¤¶¤ë¤³¤È¤ÇÆÃÄê¤Î°äÅÁÉÂ¤ò°ú¤­·Ñ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¸·¤·¤¤´Ä¶­¤òÀ¸¤­È´¤±¤ë¸ÄÂÎ¤¬ÈË¿£¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢Ä¹À¸¤­¤ÎÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

µÕ¤Ë½ã·ì¼ï¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¼ïÎà¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Ï°ìÉô¤Î¥Ö¥êー¥Àー¤Ë¤è¤ë¶á¿Æ¸òÇÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°äÅÁÉÂ¤ò°ú¤­·Ñ¤®¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ä¡¢Ã»Æ¬¡ÊÉ¡¤Ú¤Á¤ã¡Ë¤Ê¤É¤ÎÇ­¼ïÆÃÍ­¤ÎÂÎ·¿¤¬¼÷Ì¿¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤¿¤À¤·¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Î¿ôÃÍ¤Ï¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¸ÄÂÎ¤ÎÁí¿ô¤ä¡¢¶ËÃ¼¤ËÄ¹À¸¤­¤·¤¿Ç­¡¢µÕ¤ËÁá¤¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ç­¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼÷Ì¿¤Ë¤Ï¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

Ç­¤òÄ¹À¸¤­¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÈë·í

Ç­¤Î¼÷Ì¿¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤­¤ÎÌÈ±ÖÎÏ¤äÀ®Ä¹¤Î²áÄø¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ÂÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸±¦¤µ¤ì¡¢·ìÅý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸ÄÂÎº¹¤âÂç¤­¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ²¿¤âÂÐºö¤Ç¤­¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¤É¤ÎÇ­¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¹Ô¤¨¤ëÂÐºö¤Ï¡¢ÉÔÇ¥¼ê½Ñ¤ä¡¢¼¼Æâ»ô¤¤¤Ë¤·¤Æ¸òÄÌ»ö¸Î¤ä´¶À÷¾É¡¢¤Û¤«¤ÎÇ­¤È¤Î¥±¥ó¥«¤Ê¤É¤Î´í¸±¤«¤é¼é¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¡¢°û¿åÎÌ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ÉÍÜ¤È¿åÊ¬¤ÎÉÔÂ­¤òËÉ¤®¡¢Å¬ÀµÂÎ½Å¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤ì¤é¤Ï¡¢Ç­¤òÄ¹¤¯»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë»ô°éÊýË¡¤¬¼¡Âè¤Ë¼«¸ÊÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ê¤É¤Ç¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¡¤¤¤¤¤«¡×¤È¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£

Ãæ¤Ç¤âÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ä¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÃ»Ì¿·¹¸þ¤Î¤¢¤ëÇ­¼ï¤Ï¿´Â¡¤ä´ØÀá¡¢¸ÆµÛ´ï¤Ê¤É¤Î¼åÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Õ¼±Åª¤Ë½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£

¤â¤Á¤í¤ó¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢²¹ÅÙº¹¤äÍî¤ÁÃå¤±¤ë´Ä¶­¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤ÏÇ­¤Î¼÷Ì¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤È¤á

°¦Ç­¤ËÄ¹À¸¤­¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¶¦ÄÌ¤Î´ê¤¤¡£Ç­¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÈÇ­¼ï¤Ë¤è¤ëº¹¤òÃÎ¤ë¤È¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥±¥¢¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£

¼¼²¹¤äÁû²»¤Ê¤ÉÀ¸³è´Ä¶­¤Ï²÷Å¬¤«¤É¤¦¤«¡¢¿©»ö¤ÏÇ¯Îð¤äÂÎ½Å¤Ë¹ç¤¦Å¬ÀÚ¤Ê¤â¤Î¤«¡¢Í·¤Ö»þ´Ö¤ò½½Ê¬»ý¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢º£Ç¯¤Ï·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÀ°¤¨¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

¤½¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë°Û¾ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢µ¤Éé¤¤¤»¤º¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Û¤ó¤Î¤µ¤µ¤¤¤ÊÊÑ²½¤ÇÂç¤­¤ÊÉÂµ¤¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

ÆüÃæ¡¢Ç­¤Ï¤ªÎ±¼éÈÖ¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤ËµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ê¤É¤ËÇ­¤ÎÀ¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)