Ç¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÏËèÇ¯Ä´ºº¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¿·¤Î2024Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¼¼Æâ»ô¤¤¤ÎÇ¤ÏÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿16.34ºÐ¡¢³°¤Ë½Ð¤ëÇ¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï14.24ºÐ¡£Ê¿¶Ñ¤¹¤ë¤È15.92ºÐ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤ÈÈæ¤Ù¡¢¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼¼Æâ»ô°é¤ÎÉáµÚ ½Ã°åÎÅ¤Î¿ÊÊâ ¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥É¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹²þÁ±
¼¼Æâ»ô¤¤¤È³°»ô¤¤¤Ç¼÷Ì¿¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤ä¥±¥ó¥«¤Ë¤è¤ë´¶À÷¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤â¼÷Ì¿¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¥áー¥«ー¤Ë¤è¤êÇÍÑ»ôÎÁ¤Î¸¦µæ¤¬¿Ê¤ß¡¢Èæ³ÓÅª´ÊÃ±¤ËÇ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Õー¥É¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ½Ã°åÎÅ¤Î¿ÊÊâ¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂµ¤¤Î¿ÇÃÇ¤ä¼£ÎÅ¡¢Í½ËÉ¤Î¸¦µæ¤¬¿Ê¤ß¡¢¤½¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÇ¤Î±ÉÍÜ³Ø¤âÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
Ç¼ï¤Ë¤è¤ë¼÷Ì¿¤Î°ã¤¤
Ç¼ïÊÌÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÇ¤äº®·ìÇ¤¬15ºÐÁ°¸å¤È¤ä¤äÄ¹¤á¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ó¥·¥Ë¥¢¥ó¤ä¥é¥°¥Éー¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î½ã·ì¼ï¤Ï13～14ºÐÂæ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¡¦¥¯ー¥ó¤ä¥µ¥¤¥Ù¥ê¥¢¥ó¤Ï¤ä¤äÃ»¤á¤Î·¹¸þ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥Ì¥¨¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ËÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬10ºÐÁ°¸å¤ÈÃ»¤¤Ç¼ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼÷Ì¿¤¬Èæ³ÓÅªÄ¹¤¤ÆüËÜÇ¤äº®·ìÇ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÌîÎÉ¤À¤Ã¤¿ÊÝ¸îÇ¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·ì¤¬º®¤¶¤ë¤³¤È¤ÇÆÃÄê¤Î°äÅÁÉÂ¤ò°ú¤·Ñ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¸·¤·¤¤´Ä¶¤òÀ¸¤È´¤±¤ë¸ÄÂÎ¤¬ÈË¿£¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢Ä¹À¸¤¤ÎÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÕ¤Ë½ã·ì¼ï¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¼ïÎà¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Ï°ìÉô¤Î¥Ö¥êー¥Àー¤Ë¤è¤ë¶á¿Æ¸òÇÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°äÅÁÉÂ¤ò°ú¤·Ñ¤®¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ä¡¢Ã»Æ¬¡ÊÉ¡¤Ú¤Á¤ã¡Ë¤Ê¤É¤ÎÇ¼ïÆÃÍ¤ÎÂÎ·¿¤¬¼÷Ì¿¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Î¿ôÃÍ¤Ï¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¸ÄÂÎ¤ÎÁí¿ô¤ä¡¢¶ËÃ¼¤ËÄ¹À¸¤¤·¤¿Ç¡¢µÕ¤ËÁá¤¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ç¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼÷Ì¿¤Ë¤Ï¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¤òÄ¹À¸¤¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÈë·í
Ç¤Î¼÷Ì¿¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤ÎÌÈ±ÖÎÏ¤äÀ®Ä¹¤Î²áÄø¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ÂÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸±¦¤µ¤ì¡¢·ìÅý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸ÄÂÎº¹¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ²¿¤âÂÐºö¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤ÎÇ¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¹Ô¤¨¤ëÂÐºö¤Ï¡¢ÉÔÇ¥¼ê½Ñ¤ä¡¢¼¼Æâ»ô¤¤¤Ë¤·¤Æ¸òÄÌ»ö¸Î¤ä´¶À÷¾É¡¢¤Û¤«¤ÎÇ¤È¤Î¥±¥ó¥«¤Ê¤É¤Î´í¸±¤«¤é¼é¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¡¢°û¿åÎÌ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ÉÍÜ¤È¿åÊ¬¤ÎÉÔÂ¤òËÉ¤®¡¢Å¬ÀµÂÎ½Å¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢Ç¤òÄ¹¤¯»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë»ô°éÊýË¡¤¬¼¡Âè¤Ë¼«¸ÊÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ê¤É¤Ç¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¡¤¤¤¤¤«¡×¤È¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤âÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ä¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÃ»Ì¿·¹¸þ¤Î¤¢¤ëÇ¼ï¤Ï¿´Â¡¤ä´ØÀá¡¢¸ÆµÛ´ï¤Ê¤É¤Î¼åÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Õ¼±Åª¤Ë½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢²¹ÅÙº¹¤äÍî¤ÁÃå¤±¤ë´Ä¶¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤ÏÇ¤Î¼÷Ì¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
°¦Ç¤ËÄ¹À¸¤¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¶¦ÄÌ¤Î´ê¤¤¡£Ç¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÈÇ¼ï¤Ë¤è¤ëº¹¤òÃÎ¤ë¤È¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥±¥¢¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¼¼²¹¤äÁû²»¤Ê¤ÉÀ¸³è´Ä¶¤Ï²÷Å¬¤«¤É¤¦¤«¡¢¿©»ö¤ÏÇ¯Îð¤äÂÎ½Å¤Ë¹ç¤¦Å¬ÀÚ¤Ê¤â¤Î¤«¡¢Í·¤Ö»þ´Ö¤ò½½Ê¬»ý¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢º£Ç¯¤Ï·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÀ°¤¨¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë°Û¾ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢µ¤Éé¤¤¤»¤º¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Û¤ó¤Î¤µ¤µ¤¤¤ÊÊÑ²½¤ÇÂç¤¤ÊÉÂµ¤¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüÃæ¡¢Ç¤Ï¤ªÎ±¼éÈÖ¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤ËµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ê¤É¤ËÇ¤ÎÀ¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)