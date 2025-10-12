ＳＫＥ４８が１２日、愛知・Ｎｉｔｅｒｒａ日本特殊陶業市民会館で結成１７周年コンサートを開催した。会場には１１日と合わせ約４５００人が集結。全３８曲を披露しファンを魅了した。

「１７」にまつわる演出で記念日を祝した。「Ｓｅｖｅｎｔｅｅｎ」「Ｃｈｅｒｒｙ１７」などタイトルに「１７」を冠した曲を並べたほか、「渚のＣＨＥＲＲＹ」は１７歳のメンバーのみでパフォーマンス。８月１７日生まれの太田彩夏は「ＳＫＥ４８、お誕生日おめでとう」と満面の笑みを見せた。

３月には新たに１４人が研究生として加入。初めての周年コンサートとなった最年少の１３歳・横井志穂は「同期のメンバーや先輩方とパフォーマンスすることができて、お客さんもサイリウムを振ってくれて感謝しかないです」とかみ締めた。

約３時間半のステージを走りきり、今年７月にキャプテンに就任した松本慈子（ちかこ）は「１７年も続いてるグループにいられることを幸せに思います」としみじみ。「来年の周年コンサートでは今年の会場より大きなステージでファンのみんなに会いたいです。バンテリンドームを目指しましょう」と呼び掛け、熊崎晴香も「もっともっと最高の景色を目指して上を向いて頑張っていきます」と宣言した。２０１４年以来２度目となるドーム公演を実現させるため、１８年目も着実に進化を遂げていく。