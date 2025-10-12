サザンオールスターズの桑田佳祐がプロデュースした一夜限りの特別イベント「九段下フォーク・フェスティバル’２５」が１２日、東京・北の丸公園の日本武道館で開催された。ギター１本で気軽に誰でも楽しめるフォークソング（大衆音楽）への愛とリスペクトを込め、桑田自ら企画・発案。あいみょん、桜井和寿、原由子、吉井和哉、竹内まりやの超豪華ゲスト５組が集結し、９０００人を熱狂させた。

日本で最も豪華な桑田流の“文化祭”。武道館が優しい空気に包まれた。

温かい拍手の中、日本のフォークソング史の立役者・吉田拓郎の「今日までそして明日から」の弾き語りで幕開け。続けて、自身の「明日へのマーチ」を届けた。２０１５年のサザンの全国ツアー以来、１０年ぶりに立った武道館。桑田は「ようこそ、いらっしゃいました」とあいさつした。

「一日限りということでたくさんの応募をいただきまして。（来場できなかった方は）大変申し訳ございません」と恐縮したが、そこからは桑田節が全開。「私、司会の長門裕之です」とボケると、イベントのホスト役として「大したゲストは来ねえよと言っていましたが、全部ウソです。素晴らしいゲストが来ます。大きなご声援と、盛大な拍手をお願いします」と呼びかけた。

直々のラブコールに、桜井、吉井、竹内ら各世代を代表する一流ミュージシャン５組が顔をそろえた。５人の出演は、この日まで完全シークレット。ゲストの登場の度に、大歓声が起こった。

桜井とは「ＴＨＥ 夢人島 Ｆｅｓ．」（０６年）以来１９年ぶりの共演。桑田の「あの曲をお願いします！」のかけ声で、ヒット曲「奇跡の地球（ほし）」のイントロが流れると、武道館が揺れた。同曲の歌唱も１９年ぶりで、２人は間奏で肩を組み、最後はがっちりと握手を交わした。公私ともに親交の深い竹内とはライブ初共演。原と共にコーラスで参加した楽曲「静かな伝説（レジェンド）」を初めて公の場で披露した。

この日のイベントは、レギュラーラジオのＴＯＫＹＯ ＦＭ「桑田佳祐のやさしい夜遊び」が放送３０周年、同局が開局５５周年を迎えたことから「何か特別なイベントを！」と打診され、桑田が快諾して実現。ギター１本を持ち寄れば、気軽に誰でも楽しめるフォークソングへの愛とリスペクトを込めて企画・発案した。

全２９曲、約３時間に及んだ夢の空間。デビューから４７年、今なお第一線を走り続けるエンターテイナーの桑田だからこそなし得た“特別すぎる”一夜となった。（加茂 伸太郎）

【セットリスト】※カッコ内は発表年

１「今日までそして明日から」（１９７１年）桑田佳祐

２「明日へのマーチ」（２０１１年）桑田

３「君はロックを聴かない」（２０１７年）桑田＆あいみょん

４「悲しみは雪のように」（１９８１年）桑田＆あいみょん

５「偽者」（２０２４年）桑田＆あいみょん

６「白い色は恋人の色」（１９６９年）桑田＆あいみょん

７「ＳＥＡ ＳＩＤＥ ＷＯＭＡＮ ＢＬＵＥＳ」（１９９７年）桑田

８「ケンとメリー〜愛と風のように〜」（１９７２年）桑田＆桜井和寿

９「ＨＡＮＡＢＩ」（２００８年）桑田＆桜井

１０「慕情」（１９９２年）桑田＆桜井

１１「奇跡の地球」（１９９５年）桑田＆桜井

１２「夜空の星」（１９６５年）桑田

１３「いちょう並木のセレナーデ」（１９８３年）桑田＆原由子

１４「花咲く旅路」（１９９１年）桑田＆原

１５「風に吹かれて」（日本語バージョン、１９６３年）桑田＆原

１６「ヨイトマケの唄」（１９６５年）桑田

１７「太陽が燃えている」（１９９５年）桑田＆吉井和哉

１８「東京」（２００２年）桑田＆吉井

１９「みらいのうた」（２０２１年）桑田＆吉井

２０「悲しくてやりきれない」（１９６８年）桑田＆桜井

２１「あの素晴しい愛をもう一度」（１９７１年）桑田＆桜井＆吉井

２２「なごり雪」（１９７５年）桑田＆あいみょん

２３「元気を出して」（１９８８年）桑田＆竹内まりや

２４「Ｔｗｏ Ｏｆ Ｕｓ」（１９７０年）桑田＆竹内

２５「涙のキッス」（１９９２年）桑田＆竹内

２６「静かな伝説」（２０１４年）桑田＆竹内＆原

ーアンコール-ー

２７「Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ Ｄｒｅａｍｉｎｇ」（１９６５年）出演者全員

２８「今日の日はさようなら」（１９６７年）出演者全員

２９「祭りのあと」（１９９４年）桑田