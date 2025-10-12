µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©¤Ë¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
■セCSファーストステージ第2戦　巨人6－7DeNA（2025年10月12日　横浜）
¡¡µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¥±¥¬¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤¦¡¢¤â¤¦¾¯¤·Ä¹¤¯¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÀï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌµÇ°¤Î½ªÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï5·î6Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç½é²ó¤Î°ìÎÝ¼éÈ÷Ãæ¤ËÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤È¸òºø¤·¤Æº¸Éª¤¸¤óÂÓ¤òÂ»½ý¡£¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿8·î16Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç102Æü¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤È¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤òÄ¹¤¯²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢3¥«·î°Ê¾åÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º69»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.327¡Ê251ÂÇ¿ô82°ÂÂÇ¡Ë¡¢15ËÜÎÝÂÇ¡¢49ÂÇÅÀ¡£ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤È¤â¤Ë123»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡Ê17ËÜÎÝÂÇ¡¢51ÂÇÅÀ¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç¥Á¡¼¥à2°Ì¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡CS¤Ç¤Ï½éÀï¤³¤½3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂè2Àï¤Ï4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡£¥Á¡¼¥à¤â±äÄ¹11²ó¤Ë°ìÅÙ¤Ï¾¡¤Á±Û¤¹¤Ê¤ÉºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¾¡Éé¤´¤È¤Ê¤ó¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºòÇ¯¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Ø¤Î»×¤¤¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤Ï²¿¤«¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¤¿²¬ËÜ¡£
¡¡»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢11·î¤¢¤ë¤ó¤Ç¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£